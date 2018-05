Dziesmu svētkos, Līgo vakarā, deju kolektīvā vai Bērnības svētkos – tautastērps ir bijusi krāšņa rota vienmēr. 4. maijā, kad tiek svinēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, aicinām aplūkot foto no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) veidotā "Gadsimta albuma", kurās redzami tautastērpu valkātāji dažādos laikos un notikumos.

"Gadsimta albums" ir daļa no vērienīgās izstādes "Latvijas gadsimts", kas no 4. maija ir aplūkojama LNVM, Brīvības bulvārī 32. Albumā ikvienam ir iespēja augšupielādēt savu fotogrāfiju un pievienot stāstu par savas ģimenes un dzimtas, darba kolektīva vai organizācijas vēsturē svarīgu notikumu, personību vai vietu laika periodā no 1918. līdz 2018. gadam. Maija sākumā "Gadsimta albumā" jau bija pievienotas vairāk nekā 500 fotogrāfijas. . Katrai fotogrāfijai ir savs stāsts, ko var izlasīt izstādes "Latvijas gadsimts" mājaslapā.

Atgādinām, ka 4. maijā ieeja Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā ir bez maksas.