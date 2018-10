Jau kopš 3. oktobra Rīgā, Viesītes ielā 3, aplūkojams lielformāta sienas gleznojums ''Lembit, The King of Hill'', kas ir pirmais papildinātās realitātes (augmented reality) objekts, ko uzgleznojis igauņu un amerikāņu kompānijas "SprayPrinter" robots "Albert". Zīmējuma autors ir igauņu ielu mākslinieks, kurš slēpjas aiz pseidonīma Edward von Lõngus.

Papildinātās realitātes tehnika melnbaltajiem zīmējumiem dod dzīvību kustībās un krāsās, kas redzamas, objektu skenējot ar mobilo aplikāciju. Zīmējums atrodas Pārdaugavā, tādejādi ceļot pilsētvides vērtību ārpus centra un decentralizējot Rīgas kultūras norises.

Zīmējums ir daļa no digitālās ielu mākslas projekta "(R)estart Reality" un ir iekļauts Igaunijas simtgades programmā.

Projekta ietvaros, par godu Igaunijas valsts simtgadei visā Eiropā atklāti ielu mākslas objekti, kas simbolizē Baltijas reģiona kultūrvēsturi un mūsu kaimiņvalsts vēsturē nozīmīgus tēlus. Digitālās ielu mākslas projekts ''(R)estart Reality'' apceļojis Romu, Parīzi, Londonu, Helsinkus u.c. vietas, kā projekta noslēgumu izvēloties Rīgu.

Jau šā gada 8. septembrī "Baltās nakts" programmā tika atklāti divi pilsētvidē jau iedzīvojušies objekti – viens 13. janvāra ielas gājēju tunelī un otrs Kalnciema kvartālā. Visi objekti veidoti papildinātās realitātes tehnikā. Skenējot sienas gleznojumus ar "Restart Reality" aplikāciju, tie "atdzīvojas", atklājot kādreizējo tēlu dzīvi un ienesot tos mūsdienu realitātē.

Tāpat Rīgā, Tallinas ielas kvartālā tapuši trīs jauni Edward von Lõngus stencili – "Shop 'til You Drop", "Hedgehog in the Smog" un "Join the Lan Party".

Edward von Lõngus ir igauņu ielu mākslinieks, kura mājvieta ir Tartu. Viņš ar saviem darbiem izpelnījies gan mediju, gan mākslas kritiķu uzmanību, viņa darbi aplūkojami ne tikai uz ēku ugunsmūriem, sienām un sētām, bet arī mākslas izstādes.

Viņš ticis nodēvēts arī par igauņu Banksiju, gan pateicoties savai noslēpumainajai identitātei, gan mākslinieciskā un sociāli politiskā vēstījuma līdzībai.

Viens no slavenākajiem viņa darbiem "Cannabeard and witch-hunter" atrodas Tartu pilsētā, kurā redzams populārās igauņu bērnu rakstnieka Eno Rauda grāmatas "Naksitrallīši" varonis Ķērpjbārdis, kuru sagūsta policists. Par šo darbu mākslinieks saņēmis Tartu pilsētas kultūras balvu 2014. gadā.