Latvijas muzeju kopizstāde aplūkojama Latvijas Nacionālā vēstures muzeja telpās Rīgā, Brīvības bulvārī 32.

Vērienīgajā muzeju nozares sadarbības projektā, kas ir viens no Latvijas valsts simtgades programmas centrālajiem notikumiem, iesaistījušies 68 valsts, pašvaldību un privātie muzeji no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Izstādes dizainu veidojis starptautiski godalgotais dizaina birojs H2E, kuru vada mākslinieki Inguna un Holgers Eleri.

Kā informē LNVM pārstāvji, izstāde "Latvijas gadsimts" guvusi plašu atspoguļojumu Latvijas medijos. Par to interesējas arī tūristi un Rīgas viesi. Izstādi gan savu skolotāju, gan muzeja gida pavadībā apmeklē skolu audzēkņi. Izstāde raisījusi ģimeņu interesi, to kopā apskatīt nāk ne tikai seniori, bet arī viņu bērni un mazbērni. Kā jaunu tendenci var atzīmēt to, ka izstādi apskatīt nāk arī darba kolēģu grupas.

Stāsts par Latvijas vēsturi, kas vienkopus apskatāms izstādē, šķitis pievilcīgs arī Šveices konfederācijas prezidentam Alēnam Bersē ar kundzi Mjurielu Cēnderi-Bersē – augstā amatpersona 14. maijā viesojās Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Savukārt 12. jūnijā savas vizītes programmas ietvaros izstādē "Latvijas gadsimts" tiksies Viņa Majestāte Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs un LR kultūras ministre Dace Melbārde.

Ap izstādi radītas dažādas papildu norises. Līdz pat septembrim katra mēneša pēdējā ceturtdienā pulksten 14.00 īpaši gaidīti seniori, kuri aicināti izmantot iespēju aplūkot izstādi vēstures lietpratēja pavadībā. Jāiegādājas tikai ieejas biļete par 1,50 eiro, papildus par ekskursiju nav jāmaksā. Pirmā Senioru diena bija 31. maijā, nākamās Senioru dienas paredzētas 28. jūnijā, 26. jūlijā un 30. augustā.

Savukārt 12. jūnijā pulksten 17.30 paredzēta ekskursija. Toma Ķikuta vadībā būs iespēja apskatīt izstādi un vairāk uzzināt par sadaļu, kas aptver laiku no 1986. gada līdz mūsdienām un vēsta par Latvijas neatkarības atgūšanu un laiku pēc neatkarības atjaunošanas, kam izstādē dots nosaukums "Sarežģītā demokrātija".

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku nedēļā no 1. līdz 8. jūlijam izveidots īpašs piedāvājums gan apmeklētājiem, gan svētku dalībniekiem. Ik dienu pulksten 14.00 tiks organizēta ekskursija izstādē "Latvijas gadsimts". Savukārt 8. jūlijā visu dienu izstādes "Latvijas gadsimts" sadaļā, kas vēsta par 1938. gada IX Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, apmeklētājus gaidīs viens no izstādes kuratoriem – LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētnieks Imants Cīrulis, kurš zinās tuvāk stāstīt par šo svētku notikumiem un politisko fonu. Pašiem svētku dalībniekiem 1. jūlijā un 3.–8. jūlijā visu dienu un uz visiem pasākumiem (uzrādot ID karti) ieeja par brīvu.

Rudenī izstādē "Latvijas gadsimts" turpināsies dažādi pasākumi un nodarbības kā pieaugušajiem, tā skolēniem un ģimenēm ar bērniem.

Muzeja veikalā iegādājams arī izstādes "Latvijas gadsimts" katalogs atsevišķi latviešu un no 12. jūnija arī angļu valodā, cena 13.35 eiro.

Izstādei ir mājaslapa www.latvijasgadsimts.lv. Par tās populārāko sadaļu ir kļuvis "Gadsimta albums" – virtuāla attēlu galerija, kurā joprojām ikviens aicināts pievienot savas personīgās, dzimtas vai darba fotogrāfijas par būtiskiem notikumiem, cilvēkiem un vietām, kopā veidojot Latvijas vēstures panorāmu, sākot no 1914. un beidzot ar 2018. gadu. Gadsimta albumā ievietotās fotogrāfijas aplūkojamas arī uz ekrāna izstādes pēdējā zālē.