Pirmā izdevuma izveidošanā piedalījās ilustratoru un rakstnieku komanda, kuru darbi ir pazīstami gan Latvijā, gan ārpus tās. "Esam lepni, ka mūsu komandā ir Elīna Brasliņa, Luīze Pastore, Anna Vaivare un Roberts Rūrāns. Bērniem tā ir unikāla iespēja katrā žurnāla atvērumā netiešā veidā iepazīties ar mūsu pašu talantīgo mākslinieku rokrakstiem, kuru asprātīgie darbi uzrunā gan bērnus, gan pieaugušos," uzsver Katrīna Tālberga.

Pikolo ir vārds žurnāla galvenajam varonim — zinātkāram, rotaļīgam un draudzīgam mākonītim, kura sapņi ir lieli, un tas spēj paveikt ļoti daudz. Žurnāla lapaspusēs var iepazīties ar Pikolo radošo daudzpusību un viņa draugiem, kuri mīt stāstā, komiksā, āķīgos, aizraujošos un reizēm smieklīgos uzdevumos.

Par izlolotās idejas realizāciju un jauna izdevuma nepieciešamību jaunākajai paaudzei, žurnāla radošā direktore Līga Kitchen saka: "Strādājot pie žurnāla izveidošanas, jau no paša sākuma zinājām, ka vēlamies veidot tēlu, kura forma varētu būt brīva un elastīga, pēc iespējas vairāk atstājot telpu bērna iztēlei. Pikolo krāsas var mainīties atkarībā no sajūtām un apstākļiem, uzsverot, ka katra bērna emocija ir svarīga, un prasa ieklausīšanos. Viens no žurnāla mērķiem ir komunikācija ar bērnu, spēja iejusties bērna pasaulē un viņa valodā. "Pikolo" žurnāls caur dažādiem radošiem uzdevumiem paver iespēju interesantām sarunām ar bērnu — kā tu šodien jūties? Par ko tu šodien varētu kļūt? Tev tik labi sanāk pūst burbuļus! Varbūt tu būsi burbuļpūtējs? Vai sapņu aita? Vai kosmonauts? Kāpēc sētnieka darbs ir svarīgs? Ko darbā dara mamma?"

Pirmais "Pikolo" izdevums ir ar vienotu tēmu, kas vēsta par profesiju dažādību. Žurnāla atvērumos tiek apskatīti amati, par kuriem bērni jau būs dzirdējuši un arī tādi, kas ir ārpus ikdienišķā un ļaus vaļu bērna fantāzijai.

Izdodot žurnālu, īpaši tika domāts par papīra kvalitāti un tā biezumu, lai bērni ērti ar to var darboties — griezt, zīmēt, krāsot un pat apgleznot. Tas ir taustei patīkams, bērniem nebijis izdevums, kuru gribēsies saglabāt plauktā kopā ar mīļākajām grāmatām, lai to pāršķirstītu kādā brīvbrīdī.

"Pikolo" komanda aicina uz žurnāla atklāšanas svētkiem 28. augustā, no pulksten 10 līdz 19, kas notiks jaunatvērtajā dizaina, rotaļlietu un dāvanu veikaliņā "Mazā cilts". Dienas noslēgumā, no pulksten 17 līdz 19 pasākuma apmeklētājiem būs iespēja satikt visu "Pikolo" ilustratoru un rakstnieku komandu vienkopus.