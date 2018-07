Lūznavas muižā notiks trešais Mākslas pikniks

Svētdien, 22. jūlijā, Rēzeknes novada Lūznavas muižā notiks trešais mākslu, mūzikas un garšu festivāls Mākslas pikniks, kura programmā ir gan "Pērkona", "Bez PVN", "Rahu The Fool" un citu grupu koncerti, gan mākslas plenērs, izstādes, laikmetīgās dejas, cirka un leļļu izrādes, gan arī Lūznavas muižas jaunā cepļa izņemšana, kino un mirkļa restorāns, portālu "Delfi" informē Lūznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne.

Mākslas piknika laikā no pulksten 13.00 līdz 22.00 Lūznavas muižā un tās parkā mīsies mūzikas, teātra, laikmetīgās dejas, meistarklašu, ēšanas prieku un citas norises, ļaujot nesteidzīgi pavadīt notikumiem piepildītu svētdienu Rēzeknes novadā ar ģimeni un draugiem. Mākslas piknika mūzikas programmā sarūpētas grupu "Pērkons", "Bez PVN", "Rahu The Fool", "Tangoriginales", Evilenas Protektores džeza kvarteta, "Žvūrgzdyni" un citu uzstāšanās, kā arī neiztrūkstoši viesi no ārvalstīm – šoreiz "Baltic Guitar Quartet" no Lietuvas un multiinstrumentālists Silver Sepp no Igaunijas.

Jau tradicionāli būs skatāma kino festivāla "2 Annas" filmu programma, kā arī piedzīvojamas laikmetīgās dejas, laikmetīgā cirka un leļļu izrādes lieliem un maziem. Neiztrūkstoša piknika daļa būs mākslas plenērs ar Latgales mākslinieču apvienību V.I.V.A. un citiem māksliniekiem, iespēja pašiem piedalīties mākslas tapšanā, dažādu izstāžu piedāvājums, meistardarbnīcu iela, kā arī šogad pirmo reizi apmeklētāji varēs apskatīt izstādi arī vēsturiskajā Mākslinieku mājā.

Šī gada Mākslas piknika norise papildināta arī ar jaunām aktivitātēm – pirmo reizi tiks izņemts jaunais muižas keramikas apdedzināšanas ceplis, kuru būvējuši "Pūdnīku skūla" podnieki Staņislavs Viļums, Ilmārs Vecelis un Evalds Vasilevskis, uz cepļa kurināšanas pasākumu ikviens gribētājs tiek aicināts jau 21. jūlijā visas dienas garumā, tāpat pirmo reizi muižas parka dīķos būs iespēja izmēģināt braukšanu SUP dēļiem (supot gribētāji aicināti ņemt līdzi otru drēbju kārtu), kā arī vesela pasākuma sadaļa veltīta jaunākajai latgaliešu literatūrai – būs tikšanās un sarunas ar grāmatu "Pistacejis", "Mozais Priņcs", "Zalta puče" un "Meikuleņš īpazeist omotus" autoriem. Mākslas piknikā būs vērojami arī cirka studijas priekšnesumi, apskatāmi retro spēkrati, izmēģināma šaušana ar loku un iespēja piedalīties citās norisēs. Viena no svarīgākajām piknika sadaļām neiztrūkstoši ir arī ēdiena prieki – tos ikviens nesteidzīgi varēs darīt gan īpaši ierīkotajās piknika vietās, baudot līdzi paņemto piknika grozu saturu, gan speciālajās zonās – mirkļa restorānā ar kafejnīcu "Putni" jaunajā muižas Kulturys škiunī, atpūtas centra "ADD Story" grila gardumu klāstā, ar svētdienas pankūkām, kā arī "Cesvaines brūža" piedāvājumā.

Foto: Publicitātes foto

Lūznavas muižas Mākslas pikniks arī šogad īpašu programmu sarūpējis mazākajiem mākslas baudītājiem, kuri piknika norises būs aicināti piedzīvot laikā no pulksten 13.00 līdz 19.00 ar dažādām radošajām darbnīcām, lielajiem burbuļiem, kino, leļļu izrādi, cirka māksliniekiem un citām norisēm.

Mākslas piknika ideja ir iedzīvināt aktīvo mākslas sajūtu, savienojot dažādas jomas un disciplīnas, veicinot kopradi mākslā, vidē, uzņēmējdarbībā un citās nozarēs, tā visa centrā paturot cilvēku un viņa sajūtas. Piknika aicinājums ir atklāt un novērtēt skaisto, dažādo un interesanto sev apkārt, tādēļ uz pasākumu aicināts ikviens, kas labā kompānijā vēlas gūt muzikālu, vizuālu un citu prieku baudījumu. Doma par Mākslas pikniku Lūznavas "Mūzā" radusies, vienojot te mītošo Mūzu, iedvesmu un atjaunotās muižas mākslas izpausmēm piemēroto infrastruktūru un vēlmi attīstīties. Pirmajos divos gados Mākslas pikniks guva plašu atsaucību, pulcējot gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no citām Latvijas vietām. Pasākums arī šogad kuplinās Rēzeknes novada dienu programmu.

Foto: Raimonds Kalva

Ar pilnu pasākuma programmu iespējams iepazīties Lūznavas muižas mājaslapā.

Biļetes uz Mākslas pikniku iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā, kā arī uz vietas pasākuma norises dienā.