Interneta žurnāla "Satori" rīkotās autoru radošās vasaras nometnes pēdējā dienā, 19 augustā, pulksten 15, lauku mājā "Strautmaļi" Mazirbē, notiks notiks publiski lasījumi, kuros interesanti aicināti iepazīties ar nometnes laikā paveikto, portālu "Delfi" informē "Satori" pārstāve Elizabete Lukšo-Ražinska.

No 14. līdz 19. augustam Mazirbē norisināsies interneta žurnāla "Satori" autoru radošā vasaras nometne, tajā piedalīsies aptuveni 30 rakstnieki, dzejnieki un publicisti, lai nedēļu varētu nodoties radošajai rakstniecībai un atdzejai tādu pieredzējušu autoru vadībā kā Kārlis Vērdiņš, Ieva Melgalve, Pauls Bankovskis un Agnese Krivade.

Šajā vasarā sešas dienas norisināsies jau sestā "Satori" autoru radošā vasaras nometne. Tās dalībniekiem – rakstniekiem, dzejniekiem un prozaiķiem – būs iespēja darboties vienā no trim virzieniem: Ievas Melgalves prozas meistarklasē, Kārļa Vērdiņa atdzejas darbnīcā un Paula Bankovska publicistikas triku nodarbībās. Lai piedalītos nometnē, dalībniekiem bija jāpiedalās konkursā, kas tika izsludināts vasaras sākumā, starp viņiem ir gan tādi "Satori" autori, kas uz nometni brauc ik gadu, gan arī jaunie autori no Kurzemes reģiona un jaunietes no izglītības platformas "youngkim?". Visu meistarklašu audzēkņiem būs iespēja piedalīties arī dzejnieces Agneses Krivades realitātes tiešās pieredzes darbnīca un uzstāšanās meistarklasē.

"Rakstot literāti un publicisti lielākoties ir vieni paši ar savu tekstu, tāpēc radošās meistardarbnīcas gan jauniem, gan pieredzējušiem autoriem ir iespēja padarīt radošo procesu ne tik vientulīgu, saņemt vērtīgu atgriezenisko saiti un iedrošinājumu šaubu brīžos vai vienkārši gūt mazliet iedvesmas," atzīst interneta žurnāla "Satori" izdevēja, biedrības "Ascendum" izpilddirektore Antonija Skopa. "Mēs gribam ne tikai palīdzēt rakstniekiem pilnveidot savas prasmes un mācīties vienam no otra, bet arī veidot saliedētu un iejūtīgu radošo kopienu."

Šovasar nometnes dalībniekus mudinās radošos darbus veidot, reflektējot par kopīgu tēmu – debesis un elle. Šī tēma saistīta gan ar plānoto atdzejas meistarklases darbu, gan tiks piedāvāta prozas un publicistikas meistardarbnīcu dalībniekiem kā atspēriena punkts pārdomām par pretstatu cīņu un divu galēju psiholoģisku, sociālu vai politekonomisku situāciju aprakstam. Rudenī daļu no darbiem varēs lasīt "Satori" grāmatžurnālā Nr.3.