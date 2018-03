Pārdota zīmīte, kurā Einšteins aplido divreiz jaunāku studenti

1921. gadā Alberta Einšteina rakstīta zīmīte kādai jaunai itāļu zinātniecei, kura atsacījusies viņu satikt, izsolē Jeruzalemē pārdota par 6100 ASV dolāriem (~ 4915 eiro), raksta BBC.

Nobela prēmijas laureāts, kuram tolaik bija 42 gadi, zīmīti rakstījis Elizabetai Pičini – 22 gadus vecai ķīmijas studentei, kura dzīvoja stāvu virs Einšteina māsas Majas Florencē.

"Einšteins viņu ļoti gribēja satikt, bet Pičini jaunkundze bija pārāk kautrīga, lai tiktos ar tik slavenu personu," sacīts izsoļu nama "Winner's" paziņojumā.

Vēstulē, kas rakstīta viņa dzimtajā vācu valodā, zinātnieks ar idiomas palīdzību pauž savu interesi par jauno sievieti. "Kā draudzīgs suvenīrs – zinātniskajai pētniecei, pie kuras kājām es divas dienas sēdēju un gulēju," rakstīts zīmītē.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Zināt mūsdienu "Me Too" kampaņu? Droši vien, ka šīs zīmītes dēļ viņš tajā nonāktu," ziņu aģentūrai "Associated Press" izteicies "Winner's" izsoļu nama izpilddirektors Gals Vīners.

Zīmīte tika pārdota kopā ar citām Einšteina vēstulēm, tostarp 1928. gada zīmīti, kurā Einšteins izsaka savas domas par "Relativitātes teorijas rešo stadiju". Tā tika iegādāta par 103 000 ASV dolāru (~ 82950 eiro).