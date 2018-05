Eiropas festivālu apmeklētāju plaši iecienītā "Ambassador" programma šogad kā jaunums tiek ieviesta arī "Positivus" festivālā, dodot iespēju izbaudīt ekskluzīvu festivāla pieredzi. Tiem, kuri būs ieguvuši visvairāk "Positivus" punktu, būs iespēja piedzīvot festivālu vēl nebijušā veidā, piemēram, pusdienot mākslinieku restorānā aizskatuves zonā vai izbaudīt viena koncerta skatīšanos no lielās skatuves sāna, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.



Kā vēsta "Positivus Music" pārstāvji, "Positivus Ambassador" programma ir pavisam vienkārša – no katras draugiem pārdotās biļetes tiks krāti īpašie "Positivus" punkti, kurus varēs izmantot, lai iegūtu bezmakas biļeti vai arī kādu no ekskluzīvajām festivāla balvām sev un savam draugam. "Positivus Ambassador" programmai ir izveidoti pieci īpaši balvu komplekti, kuri pieejama ierobežotā skaitā:

1. "Ultimate Positivus" komplekts – iekļauj tūri aizskatuves zonā + elpu aizraujošu iespēju skatīties vienu koncertu no lielās skatuves sāna (izņemot galveno mākslinieku);

2. "Meet & Selfie" komplekts – iekļauj tūri aizskatuves zonā + pieeju "Meet & Greet" zonai visa festviāla laikā ar iespēju satikt māksliniekus

3. "Artist Lunch" komplekts – iekļauj tūri aizskatuves zonā + vienas pusdienas mākslinieku restorānā aizskatuves zonā

4. "Most Wanted" komplekts – iekļauj tūri aizskatuves zonā + iespēju skatīties vienu koncertu (izņemot galveno mākslinieku) no FOH (skaņas un gaismas torņa), kas atrodas pretim galvenajai skatuvei.

Visvairāk punktus ieguvušais "Positivus Ambassador" programmas dalībnieks iegūs "Be Positivus" komplektu, kas iekļauj ne tikai ekskluzīvu festivāla pieredzi, bet arī pilnībā apmaksātu nakšņošanu festivāla VIP teltī sev un savam draugam. Tāpat, būs iespēja arī iegūt bezmaksas festivāla biļetes – pārdodot sešas, varēs tik pie vienas bezmaksas ieejas kartes. Pārdodot 15 biļetes – varēs iegūt biļetes maiņu savai trīs dienu biļetei uz VIP biļeti. Pārdodot 20 biļetes – pieeja "Meet & Greet" zonai visa festviāla laikā ar iespēju satikt māksliniekus

Ieviešot "Positivus Ambassador" programmu, festivāla organizatori daļai apmeklētāju dod iespēju apmeklēt tieši tās zonas, kuras līdz šim bijušas rūpīgi sargātas un pieejamas ierobežotam skaitam cilvēku. Tāpat, visi programmas dalībnieki iegūs iespēju iekļūt festivāla teritorijā ātrāk, izmantojot "Ambassador" iekārtoto ieeju "Fast Track". Vairāk informācijas par programmu – www.positivusfestival.com.

Jau ziņots, ka šogad festivālā uzstāsies: "Nick Cave & the Bad Seeds", "The Prodigy", "Years & Years", Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/ "Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.

"Positivus" festivāls notiks no 20. līdz 22. jūlijam Salacgrīvā.

Biļetes uz festivālu var iegādāties visās "Biļešu servisas" kasēs un internetā.