RIBOCA ietvaros Rīgā viesosies ievērojamais britu mākslinieks Maikls Lendijs

Maikls Lendijs, kura darbi atrodas daudzās publiskās kolekcijās, tai skaitā Teita galerijā Londonā, Apvienotās Karalistes Mākslas padomes kolekcijā un Modernās mākslas muzejā Ņujorkā, ir viens no Rīgas biennāles māklsiniekiem. Mākslinieks biennāles ietvaros radījis mākslas projektu "Atvērts biznesam" (Open for Business), kas humoristiski raugās uz grūtībām, kādās nesen sevi iemānījusi viņa dzimtene – Lielbritānija. Savā lekcijā Rīgā Maikls Lendijs runās arī par saviem iepriekšējiem darbiem, no kuriem daudzi iekļuvuši laikmetīgās mākslas vēstures kanonā.

Visā savas radošās darbības laikā Maikls Lendijs veidojis vērienīgas instalācijas un performances, kas pēta politiski un sociāli nozīmīgus jautājumus. Piemēram, pēc mākslas organizācijas "Artangel" pasūtījuma Lendijs 2001.gadā radīja monumentālu mākslas darbu "Sabrukums" (Break Down) - viņam piederošu 7 227 priekšmetu sistemātiska iznīcināšana izbijuša Londonas universālveikala telpās. Savukārt Teita galerijā Londonā 2004. gadā viņš instalēja "Semi-detached" - viņa vecāku mājas pilna mēroga modeli. Lendijs pazīstams arī ar saviem sīki izstrādātajiem zīmējumiem, kuru vidū ir 80 intīmi ģimenes un draugu portreti, kā arī botāniski precīzi nezāļu zīmējumi. Lendijs studējis Londonas Goldsmitas Universitātē un jau studiju laikā piedalījies Damjena Hērsta 1988. gadā rīkotajā leģendārajā izstādē "Freeze", kas bija atspēriena punkts Jauno britu mākslinieku (YBA) grupai. 2008. gada maijā Lendijs tika ievēlēts par karalisko akadēmiķi.

Rīgas Biennālei radītais darbs "Atvērts biznesam" (Open for Business) ir funkcionējošs kiosks Rīgā, bijušās Bioloģijas fakultātes ēkas pagalmā, kas kalpo kā mākslinieka komentārs nestabilajai Eiropas ekonomikai. Apvienotā Karaliste – lepnā "veikalnieku nācija" – izstājas no Eiropas Savienības, bet tagad izmisīgi raugās pēc "sadarbības brīnišķīgajā izolācijā". Brexit sekas, visticamāk, būs augstāki importa tarifi un ierobežotas eksporta kvotas tirdzniecībā ar Eiropas Savienību. Lai vērstu uzmanību šim jautājumam Maikls Lendijs radījis kiosku kurā tiek pārdotas tipiskas britu preces - melnā brokastu tēja, mafini, angļu cepumi, kā arī miniatūri korgiji, krūzītes, tējkannas un citas preces. "Open for Business" nosoda Brexit piekritēju augstprātību un izsmej viņiem dārgo pārliecību, ka viņi paaugstinās savas nācijas ekonomisko potenci, pametot Eiropas Savienību.

Foto: Pēteris Vīksna

Pasākums norisināsies angļu valodā, un tas ir bez maksas.

Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (Riga International Biennial of Contemporary Art – RIBOCA), vērienīga mākslas izstāde, šogad norisinās pirmo reizi. Tajā piedalās 104 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm, un tās ietvaros iespējams iepazīt 129 mākslas darbus 8 norises vietās Rīgā un Jūrmalā, kā arī pilsētvidē. Biennāles izstāde aplūkojama Latvijas Universitātes bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā (Kronvalda bulvāris 4, Rīga), Kristapa Morberga rezidencē (Z.A.Meirovica bulvāris 12, Rīga), Andrejsalā (Andrejostas iela 29, Rīga), bijušajā tekstilrūpnīcā "Boļševička" (Ganību dambis 30, Rīga), Sporta2 kvartālā (Sporta iela 2, Rīga; ieeja no Hanzas ielas 10), mākslas centrā "Zuzeum" (Lāčplēša iela 101, Rīga), Kaņepes Kultūras centrā (Skolas iela 15, Rīga) un mākslas stacijā "Dubulti' (Zigfrīda Meirovica prospekts 3, Jūrmala). Biennāles vadošā kuratore ir Katerina Gregos, tās dibinātāja un komisāre – Agnija Mirgorodska.

Informācija par izstādi, māksliniekiem, norises vietām un pasākumiem apskatāma interneta vietnē digital.rigabiennial.com, kā arī mājaslapā rigabiennial.com.