Turpinot Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) pasākumu ciklu, 21. februārī pulksten 18.00 Latvijas Mākslas akadēmijā norisināsies mākslinieces Stīnas Marī Jakobsenas (Dānija) lekcija "Vai tev ir laiks mani šodien nogalināt? Par aktīvu klausīšanos, nejaušībām un pašdarinātiem paskaidrojumiem", portālu "Delfi" informē biennāles rīkotāju pārstāve Inese Dābola.

Jakobsena savā lekcijā Rīgā pievērsīsies empātijai sociāli angažētos mākslas projektos, kā arī, balstoties uz šādu projektu piemēriem, iepazīstinās ar savām metodēm izglītībā. Kādas ētikas problēmas tiek skartas, strādājot ar sociāliem, līdzdalības mākslas projektiem vidē, kas nav mākslinieciska? Kādi komunikācijas paņēmieni būtu jālieto? Kā un kurš nosaka katra dalībnieka līdzdalības noteikumus un vajadzības? Kurš no projekta iegūst, ko īsti sagaida projekta iniciators un dažādie dalībnieki? Kāda ir valodas loma šādos mākslas projektos?

Lekcija norisināsies angļu valodā, tā ir bez maksas.

"Vai tev ir laiks mani šodien nogalināt?" māksliniece Stīna Marī Jakobsena jautāja savam amerikāņu kaimiņam, kad uzsāka projektu par to, kā mēs visi – cilvēki, mediji un kino – viegli veidojam aizspriedumus. Savos darbos Stīna Marī Jakobsena pievēršas tādām tēmām kā kino, valoda, dzimte, vardarbība, nāve, tabu, anonimitāte, psiholoģija un minoritāšu tiesības. Viņa veic performatīvus eksperimentus un veido platformu kritiskai domāšanai un jauniem veidiem, kā domāt par ētiku, identitāti, kontroli, bailēm un uzticēšanos. Jakobsena izstrādājusi vairākus līdzdalības projektus – viņa ir laikmetīgā pretvardarbības projekta "Tiešā pieeja" dibinātāja; projekta dalībniekiem jāatstāsta vardarbīgas filmas ainas un jāizvēlas tēlot varmāku, upuri vai novērotāju, kā arī darbnīcas "Likuma bīdītāji" aizsācēja – šajā projektā ar juristu līdzdalību tiek rīkoti tiesas procesi, kuros piedalās pusaudži. Tur tiek pārspriestas reālas tiesas prāvas un noturētas darbnīcas, balstoties uz diskusijām par tiesībām privātajā un publiskajā telpā. Abos projektos ar līdzdalības palīdzību individuāli un kolektīvi tiek dekodēta vardarbība un likums.

2015. gadā Jakobsena saņēma "Node Curatorial Studies Innovators Grant", balvu, kas tiek piešķirta par inovācijām izglītībā. 2016. gadā viņa saņēma Berlīnes Mākslas prēmiju un "Rotary" klubs viņai piešķīra nosaukumu "Peace Fellow". 2018. gadā Jakobsena būs rezidējošā māksliniece ISCP Ņujorkā un "Flat Time House", kur strādās pie APG (Artist Placement Group) mākslinieka Džona Latama (Latham) "nejaušo personu teorijas" kopā ar Latama bijušo līdzstrādnieci un juristi Sāru Endrjūsu (Andrews). Šobrīd Jakobsenas projektu "Tiešā pieeja" kā pretradikalizācijas pasākumu lieto Tunisijas valdība un 2018. gadā tas kļūs par kampaņu, ko veidos arī mākslinieces ASV veidoto podkāstu un apmācības darbnīcu sērija.

Kā ziņots iepriekš, šogad pirmo reizi norisināsies Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle (Riga International Biennial of Contemporary Art - RIBOCA), kas ilgs no 2. jūnija līdz 28. oktobrim vairākās vietās Rīgā un tās apkārtnē. Biennāles galvenā kuratore ir Katerina Gregos, tās dibinātāja un komisāre – Agnija Mirgorodskaja. Savukārt janvāra beigās tika uzsākts biennāles pasākumu cikls, kura mērķis ir veicināt interesi par laikmetīgo mākslu, kā arī uzrunāt auditoriju vēl pirms gaidāmas biennāles. Biennāles pasākumu programmu veido apvienība "Kolektīvs" – kuratore Zane Zajančkauska un dizainere Ilze Kalnbērziņa Praz. Pasākumi – mākslinieku lekcijas, performances, debates, darbnīcas, filmu programma un citi pasākumi norisinās no šī gada janvāra beigām līdz novembrim.