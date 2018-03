Metu konkursa balvu fonds ir 35 000 eiro, no kuriem pirmās vietas godalga paredzēta 15 000 eiro, otrās vietas – 7 000 eiro, bet trešās vietas – 5 000 eiro apmērā. Paredzētas arī veicināšanas balvas. Reģistrācija konkursam tiek atklāta 2. martā no pulksten 15.00. Meta piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 4. jūnija pulksten 17.00. Lai noteiktu finansiālās robežas, kas arhitektiem jāievēro, veidojot vīziju, konkursa nolikumā norādīts – Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošanas būvdarbu izmaksas nevar pārsniegt 3000.00 eiro kvadrātmetrā, bet jaunbūves realizācijas izmaksas ne vairāk kā 2000.00 eiro kvadrātmetrā. Ar metu konkursa nolikumu var iepazīties: cirks.metukonkurss.lv.

Kultūras ministrija no Eiropas fondu līdzekļiem VSIA "Rīgas cirks" rekonstrukcijā līdz 2022. gadam ir gatava investēt aptuveni trīs miljonus eiro, žurnālistiem preses konferencē ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

"Brīdī, kad būs izvēlēts konkursa uzvarētājs, ministrija skatīsies, kā projektu pa posmiem īstenot, jo tikai tad būs skaidri nepieciešamā finansējuma apmēri," teica Kultūras ministrijas pārstāve.

Patlaban ieplānotie trīs miljoni eiro esot iecerēti tikai vienam no renovācijas posmiem un nākamās aktivitātes varētu tikt veiktas pēc to apgūšanas, sākot no 2023.gada, bet pilnīga cirka ēkas un visa kvartāla atjaunošana varētu tikt īstenota nākamo desmit gadu laikā.

Žūrijas komisija, kas apstiprināta konkursa iesniegto metu vērtēšanai, darbosies: žūrijas komisijas priekšsēdētājs – LR Kultūras ministrijas pārstāvis Jānis Dripe, žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece – VSIA "Rīgas cirks" valdes locekle Ināra Kehre, žūrijas locekļi: VSIA "Rīgas cirks" radošais direktors Mārtiņš Ķibers, VKPAI vadītājs, arhitekts Juris Dambis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja pārstāve arhitekte Regīna Bula, Rīgas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Aigars Kušķis, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis (tiks precizēts), Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis arhitekts Toms Kokins, ārvalstu cirka eksperts un konsultants Johans Floks (Johan Floch) no Francijas, ārvalstu arhitekts un pilsētplānotājs, prof. Jo Kunens (Jo Coenen) no Nīderlandes, kā arī cirka mākslinieks un pasniedzējs ar 25 gadu pieredzi, tai skaitā cirka norises vietu plānošanā – Lionels Ležēns (Lionel Lejeune) no Somijas. Savukārt žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre būs arhitekte Dace Kalvāne.

Konkursa "Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija" mērķis ir rast labāko risinājumu, lai Rīgas cirka ēka varētu nodrošināt, ka mums ir kvalitatīva un daudzpusīga cirka māksla un ka tā attīstās uzsāktajos virzienos. Metu konkurss paredz pirmo projektēšanas posmu, kurā plānošanas risinājumu līmenī tiek izstrādāti būves plāni, kas nosaka vispārējos apjomus un to shematisku izvietojumu būvniecībai paredzētajā teritorijā.

Ēka Merķela ielā ir vienīgā saglabājusies celtne Baltijas valstīs, kas veltīta cirka mākslai. Šāda veida ēkām, kas paredzētas cirka mākslai, ir īpašas prasības, piemēram, augsti griesti, kā arī vēsturiski – apaļa arēna. Arhitekta Jāņa Fridriha Baumaņa projektētajā ēkā ar atpazīstamo kupolu virs arēnas izrādīts ne tikai cirks, bet arī kino, šeit notikuši koncerti un citi publiski pasākumi. Gadu laikā ēka nolietojusies, un tā šobrīd neatbilst nedz estētiskajām, nedz mūsdienīga cirka, nedz arī drošības prasībām. 2017. gada sākumā kā steidzamākais darbs tika veikta ēkas fasādes nostiprināšana, pašlaik notiek fasādes konservācijas darbi. Arī pēc šo darbu pabeigšanas un pirms ēkas atjaunošanas uzsākšanas ēku varēs izmantot daļēji, ne pilnā apjomā.

Kā uzsver Rīgas cirka pārstāvji, arī ēkas rekonstrukcijas laikā gaidāmas daudzveidīgas izrādes un pasākumi.

10. martā mākslas telpā "Zuzeum" ar izrādi bērniem "Krustām šķērsām" Rīgā viesosies zviedru cirka apvienība "Kompani Giraff". Izrāde tiek raksturota kā spēle ar skatītāju iztēli, taču, lai to iedarbinātu, māksliniekiem jāliek lietā akrobātika, spēles un nedaudz arī burvestība.

Savukārt aprīlī gaidāmas Cirka dienas. Šogad pasaulē tiek atzīmēta cirka 250 gadu jubileja. Lai svinētu cirka mākslas klātbūtni Latvijas valsts vēsturē un iezīmētu cirka izglītības būtisko nozīmi kā cirka mākslas, tā visas sabiedrības attīstībā, 10. – 12. aprīlī Rīgas cirks rīko Cirka dienas. To ietvaros notiks starptautiskas meistarklases cirka producentiem, Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīkla (Baltic-Nordic Circus Network, BNCN) dalīborganizāciju sanāksme, kā arī starptautiska publiska konference par cirka izglītību.

10. aprīlī mākslas telpā "Zuzeum" gaidāms īpašs notikums – akadēmiskās mūzikas un laikmetīgā cirka sinerģija koncertizrādē "Robežas", kurā pie Arvo Perta mūzikas, ko atskaņos Ēriks Kiršfelds un Ventis Zilberts, uzstāsies igauņu gaisa akrobāte Grēte Grosa.

Par to, ka mūsdienīgs cirks var uzrunāt skolas vecuma jauniešus, varēs pārliecināties 12. aprīlī LKA telpā "Zirgu pasts", noskatoties izrādi "Citroni un medus". Tā tiek raksturota kā aizkustinošs un brīžiem arī dauzonīgs stāsts par draudzību, priekiem, skumjām un ikdienišķām dzīves situācijām, un tas tiks izrādīts Latvijas skolās. Izrāde tapusi VKKF mērķprogrammā ""Latvijas skolas soma" satura radīšanai".

Darbu turpina arī Rīgas cirka skola, katru sestdienu nodarbības notiek gan bērniem, gan pieaugušajiem, bet reizi mēnesī – visām ģimenēm.