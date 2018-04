Ar māņticību, šķiet, "sirgst" liela daļa cilvēku – kurš gan savā mūžā nav ne reizi izvairījies no melna kaķa, piesitis pie koka vai simboliski trīsreiz nospļāvies pār kreso plecu? Mākslinieki šajā ziņā nav izņēmums – iedvesmas meklējumos un veiksmes piesaistīšanas nolūkos radošie dižgari pamanījušies ieviest savā dzīvesveidā dažādus dīvainus un ne tik dīvainus paradumus.

"Tā ir daļa no cilvēka būtības – vēlme kontrolēt to, kas ne vienmēr ir mūsu spēkos," portālam "Artsy" atklāj grāmatas "Recipes for Good Luck: The Superstitions, Rituals, and Practices of Extraordinary People" ("Veiksmes receptes: neparastu cilvēku māņticības, rituāli un paradumi") autore un māksliniece Elena Vainstīna. "Tas kaut kādā līmenī ietekmē teju ikvienu," viņa saka.

Savā grāmatā Vainstīna aprakstījusi 65 slavenu mākslinieku, dizaineru, mūziķu, zinātnieku, atlētu un citu veiksmīgu cilvēku māņticīgos paradumus. Piedāvājam iepazīties ar piecu pasaulslavenu radošo sfēru pārstāvju īpatnējiem paradumiem.