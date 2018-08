No 1. septembra līdz 27. aprīlim katru otro sestdienu Jāņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs Rīgā aicina doties ceļojumā cauri gadsimtiem izglītības programmas "30 000 gadu 80 stundās. Mākslas vēstures cikls" ietvaros, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvis Kaspars Zalāns.

Programmas mērķis ir izzinātu pasaules mākslas vēsturi, sākot no tās pirmsākumiem un beidzot ar postmodernismu. Lekcijas katru otro sestdienu notiks no pulksten 11 līdz pulksten 16. Pavisam paredzētas 51 lekcijas, katra no tām veltīta kādam noteiktam laikposmam, stilam vai virzienam mākslā, izceļot un analizējot attiecīgā perioda raksturīgākās īpatnības, nozīmīgākos mākslas darbus un mākslinieku personības.

Programmas mērķauditorija – studenti, pieaugušie un seniori, kas vēlas apgūt pamatzināšanas mākslas vēsturē.

Pirmās trīs lekcijas notiks 1. septembrī, tās veltītas tēmām "Ievads mākslas vēsturē" (1. daļa no pulksten 11 līdz 12.30; 2. daļa no pulksten 12.45 līdz 14.15) un "Aizvēstures māksla" (no pulksten 14.30 līdz 16). Pirmajās divās lekcijās klausītāji tiks iepazīstināti ar mākslas pamatjēdzieniem, tiks aplūkoti nozīmīgākie mākslas veidi, tehnikas, žanri u.c., sākot iepazīt un saprotot specifisko "mākslas valodu". Kopā ar lekciju dalībniekiem tiks meklētas atbildes uz jautājumiem: kas ir māksla? Kas ir mākslas darbs? Kā iepazīt un izprast mākslas darbu?

Tiks arī sniegts pārskats par stiliem un virzieniem mākslas vēsturē, radot vispārēju priekšstatu par mākslas attīstības gaitu no vissenākajiem laikiem līdz 20. gadsimtam.

Savukārt trešajā lekcijā tiks plašāk aplūkoti mākslas pirmsākumi aizvēstures periodā, sākot ar paleolītu. Iepazīstot vissenākos mākslas darbus, lekcijas dalībnieki saskarsies ar pārsteidzošiem mākslas un arhitektūras ansambļiem un noskaidros, kāda bija to nozīme aizvēstures laikmeta cilvēka dzīvē.

Vairāk informācijas par lekciju ciklu mājaslapā.