Sāksies mūsdienu mākslas festivāls 'Liepājas mākslas forums'

Foto: Publicitātes foto. Bens Frosts

Nedēļas nogale, no 28. līdz 30. septembrim, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" aizritēs mūsdienu mākslas festivāla "Liepājas Mākslas forums" zīmē. No piektdienas līdz svētdienai apmeklētājus Liepājā gaida vairāk nekā 10 spilgti mākslas notikumi, kas uz Liepāju atvesti no visas pasaules, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Santa Margeviča.