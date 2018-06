XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros pirmo reizi notiks divi latviešu dziesminieku koncerti Vērmanes dārzā – 4. jūlijā no pulksten 18.00 līdz 21.30 un 8. jūlijā no pulksten 17.00 līdz 20.00, portālu "Delfi" informē Austras biedrības pārstāve Inese Muižniece.

Dziesminieku koncertā "Austraskoks" 4. jūlijā pulksten 18.00 Vērmanes dārzā ikviens aicināts iepazīt stāstu par Latvijas dziesminiekiem – no senatnes līdz mūsdienām. Koncertu ar senām tautasdziesmām ieskandinās Vītolu ģimene, akcentējot spēku, kas pārmantots no tradīcijas. Dziesminieks senatnē un mūsdienās – kā autordziesmas pārtop tautasdziesmās, tā mēs iedvesmojamies no tautasdziesmas, lai radītu mūsdienu stāstu. Stāstu par mums, par Latviju, par zemi, par sevi, par attiecībām un vērtībām. Šī koncerta mugurkaulu veidos Austrasbērni, leģendārās dziesminieces Austras Pumpures audzēkņi, uzstājoties gan atsevišķi ar savām autordziesmām, gan koncerta noslēgumā apvienojoties un sadziedoties ar skatītājiem Imanta Kalniņa dziesmās. Tādi dziesminieki kā Haralds Sīmanis, Andris Mičulis, Uldis Ozols un citi simboliski iezīmēs Atmodas laiku un dziesminieku balsis kā apziņas modinātājus. Garīgās vērtības, mūžsenas patiesības un sirds pārdomu dziesmas izdziedās Kristīne Sudmale-Locika, Arnis Miltiņš, Agita Kaužēna, Vita Krūmiņa, Inta Pauļuka, Laura un Dzintars Vītoli, Jana Egle, Jānis Rūcis un citi Austrasbērni. Koncertu vadīs Arnis Miltiņš.

Šo koncertu caurvīs stāsts par Austru Pumpuri kā Latvijas dziesminieku kustības iedvesmotāju un simbolisku aizsācēju. Tieši viņa, sākot dziedāt tā – tik dabiski un it kā vienkārši, kas septiņdesmitajos gados skatuves mākslā nebūt nebija pašsaprotami – viņa atklāja skaistumu vienkāršajā un patiesajā. Austra Pumpure prata caur dziesmu raidīt domu tā, lai vēstījums aiziet līdz klausītājam. Viņa mācīja citus ieklausīties, un viņas harizmātisko personību sadzirdēja. Austra Pumpure gan apzinājās tautasdziesmās esošo spēku un gudrību, gan viņa saviem audzēkņiem teica: "Visa gudrība ir tevī pašā", un iedeva spārnus radīt pašiem savas dziesmas. Lai arī pati Austra nesacerēja savas dziesmas, viņa bija garīgā mamma saviem bērniem, kuri viņas un laikmeta iedvesmoti sāka radīt paši savas dziesmas. Austras dziedātās Imanta Kalniņa dziesmas, kas skanēs arī koncerta noslēgumā, piesaistīja un iedvesmoja ne vienu vien ņemt rokās ģitāru, mācīties un radīt. Un viņas, Austras Pumpures, aizsāktā kustība un ieviestā tradīcija turpinās, dziesmas turpina skanēt un top aizvien jaunas.

Savukārt latviešu dziesminieku koncertā 8. jūlijā pulksten 17.00 Vērmanes dārzā tiks risināts stāsts par daudzveidīgo dziesminieku kustību šodien – par dažādiem spilgtiem un aktīviem latviešu dziesminiekiem, kā arī par aktualitātēm, dziesminieku festivāliem un to veidotājiem, dziesminieku kopā saucējiem un tradīcijas turpinātājiem Latvijā. Koncertā satiksimies ar spilgtiem latviešu dziesminiekiem – Helēnu Kozlovu, Ēriku Loku, Maiju Kalniņu, Zandu Štrausu, Andri Akmentiņu, Laini Ligeri-Stengrevicu, Brāļiem Ziemeļiem, Dināru Gulbi, Silvestru Sīli, Reini Jauno un Vinsentu Kūkoju. Koncerta noslēgumā ar dažām dziesmām uzstāsies arī Austrasbērni Kristīnes Sudmales-Locikas vadībā, stāstot par Austras Pumpures ideju turpinājumu un aicinot baudīt dziesmu un dzejas vakaru programmu visa gada garumā arī jaunatklātajā "Austras istabā" Liepājā. Koncertu vadīs dziesminiece un viena no Dullo dauku festivāla "Vārti" rīkotājām Maija Kalniņa.

Ieeja koncertos – bez maksas.

