12. augusta rītā mūžībā aizgājis flautists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) emeritētais profesors Vilnis Strautiņš, paziņojusi viņa ģimene.

Vilnis Strautiņš dzimis 1939. gada 28. decembrī, Lubānā. Viņa vecāki nākuši no Ziemeļvidzemes, bet tēvs miris trešajās Ziemassvētku kaujās. Flautists Vilnis Strautiņš studējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā no 1960. līdz 1965. gadam. Pedagoģisko darbu uzsācis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā 1965. gadā, no 1971. gada to turpina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā mācot flautas spēli, kā arī vadot lekciju kursu pūšaminstrumentu spēles vēsturē, metodikā, interpretācijā. 1993.gadā ievēlēts par profesoru, no 2009.gada – emeritētais profesors. Pagājušajā gadā akadēmijas studenti Strautiņu izvēlēja par Gada labāko pasniedzēju.

Savas orķestra mūziķa gaitas uzsācis Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī (LNSO) 1961. gadā, pēc tam bijis Latvijas Nacionālās Operas orķestra pirmais flautists, bet vēlāk atkal atgriežas LNSO, no 1974. gada kļūstot par flautu grupas koncertmeistaru. Kā solists koncertējis ar LNSO, Latvijas filharmonijas kamerorķestri, Sankt-Pēterburgas filharmonijas orķestri, pūtēju orķestri „Rīga”.

Atmodas laikā, 1989. gadā, Vilnis Strautiņš uzņēmies LNSO direktora pienākumus un veicis tos līdz 1997. gadam, organizējot orķestra darbu Latvijā un vieskoncertus Vācijā, Francijā, Zviedrijā, Spānijā, Itālijā, Anglijā un vairākās citās Eiropas valstīs.