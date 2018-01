Mūziķis nomiris pēc kritiena no kāpnēm, vēsta medijs.

Britu mūziķis, kurš 18 gadus muzicēja grupā "The Kinks", spēlēja arī grupā "Argent" un "Zombies".

Rodfords sākotnēji muzicējis grupā "The Bluetones", bet tad viņa brālēns uzrunājis pievienoties grupai "The Zombies".

Viņa kolēģis un brālēns Rods Ergents norādījis, ka Rodfords bijis "lielisks basģitārists". Līdzjūtību izteicis arī grupas "The Kinks" dalībnieks Deivs Deiviss. Viņš esot satriekts par Rodforda pēkšņo nāvi.

I'm devastated Jim's sudden loss I'm too broken up to put words together it's such a shock i always thought Jim would live forever in true rock and roll fashion - strange - great friend great musician great man - he was an integral part of theKinks later years RIP #JimRodford pic.twitter.com/rL5vAuuVwp — Dave Davies (@davedavieskinks) January 20, 2018

Arī mūziķa grupas "The Kinks" un ""The Zombies" publicējušas atvadu vārdus Rodfordam.

It is with deep sadness that we have learned that Jim Rodford passed away - he toured and recorded with the Kinks for many years and will be greatly missed. He was much loved by all of us #JimRodford https://t.co/LmWFGd9ZRV— TheKinksOfficial (@TheKinks) January 20, 2018