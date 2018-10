5. oktobrī pie klausītājiem 80 pasaules valstīs kā CD tā digitālos mūzikas formātos nonāk Nacionālās ierakstu kompānijas "Skani" izdotais Jāņa Ivanova mūzikas albums, kuru ieskaņojis Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā, portālu "Delfi" informē izdevniecības pārstāvji.

"Albumā dzirdami trīs, iespējams, izcilākā latviešu simfoniķa darbi – Simfonieta, 14. simfonija (Sinfonia da camera) un "Poema Luttoso". Līdz šim izcilie darbi bija pieejami vien arhīva ierakstos un "Melodija" platēs, esmu ļoti priecīgs, ka nu šī izcilā mūzika ir pieejama ikkatram klausītājam visā pasaulē," norāda albuma producents Egīls Šēfers.

"Mūzika, kas dzimusi bagātas iekšējas pasaules ieskauta un iedvesmota. Mūzika, kuru radījis ārkārtīgi jutīgs un trausls milzis. Mūzika, kas risina savu laiku ietilpīgi un bez kompromisiem. Radīšanas vieglums nav prioritāte, iekšējā patiesības balss - tā gan, " skaidro Normunds Šnē.

Albuma anotācijā komponits Imants Zemzaris raksta tā: "Ivanovs vienmēr alcis saskarties ar patiesu, dzīvē rūdītu dramatismu, vēl vairāk – ja to bagātina pagātnes krēslotā, iztēli paģērošā telpa. Tā top "Poema luttuoso" (1966), sāpju poēma, kas veltīta Salaspils upuru piemiņai. Četrpadsmitā simfonija (Sinfonia da camera, 1971) atšķiras no Ivanovam raksturīgā simfonijas tipa : tai ir tikai trīs daļas, izpaliek citkārt arvien neiztrūkstošais sonātes allegro. Daudzus gadus Sinfonia da camera bijusi Latvijas Filharmonijas kamerorķestra un tā dirigenta Tovija Lifšica repertuārā. Kā laikmetīgās latviešu mūzikas vizītkarti orķestris to piedāvājis tuvāku un tālāku zemju klausītājiem. Ko piebilst par vitāli un tvirti uzrakstīto trīsdaļīgo Simfonietu (1977)? Bez šaubām, tā ir veltīta jaunībai un jaunajiem mūziķiem, kas mūsdienās tik mīļuprāt pulcējas draudzīgos izpildītājsastāvos (kameratās), lai apliecinātu savas arvien augošās prasmes un muzicētprieku."

Albums "Ivanovs: Simfonijas kamerorķestrim" pieejams ierakstu tirdzniecības vietās Latvijā un ārvalstīs, kā arī digitālās mūzikas straumēšanas un lejuplādes platformās, kā Spotify, iTunes, Amazon, Google Play, Deezer un daudzās citās.