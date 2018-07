No 24. līdz 28. jūlijam ar pieciem koncertiem un īpašu Latvijas simtgadei veltītu programmu Dzintaru koncertzālē norisināsies ceturtais " Jūrmalas festivāls " portālu "Delfi" informē Dzintaru koncertzāles pārstāvis Mārtiņš Pučka.

Festivāla atklāšanas koncertā "Dzimuši Latvijā" 24. jūlijā varēs tikties ar izciliem Latvijā dzimušiem mūziķiem, kuri ieguvuši plašu starptautisku atzinību – operdziedātāju Kristīni Opolais, akordeonisti Kseniju Sidorovu un vijolnieci Vinetu Sareiku. Katrs mākslinieks sniegs priekšnesumu kopā ar jauniem daudzsološiem mūziķiem – baritonu Kalvi Kalniņu, ģitāristu Miku Akotu un vijolnieku Daniilu Bulajevu. Viņiem uz Dzintaru koncertzāles lielās skatuves pievienosies unikāls Latvijas Simtgades jauniešu simfoniskais orķestris, kura sastāvā muzicēs labākie Latvijas jaunie mūziķi. Koncerta diriģents – starptautiski atzītais Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs Ainārs Rubiķis.

Latvijas Simtgades jauniešu orķestris, kas tika izveidots atlases konkursā, diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā ir sagatavojis krāšņu koncerta programmu, kurā dzirdēsim Jāņa Mediņa "Ziedu valsi", Pētera Barisona "Bērnības rītus", Romualda Kalsona "Gadskārtu ieražu dziesmas", Astora Pjacollas "Adios Nonino", Dmitrija Šostakoviča "Valsi", Volfganga Amadeja Mocarta "La ci darem" no operas "Dons Žuāns", Morisa Ravēla "Čigānieti" un citus skaņdarbus.

Operas dīva Kristīne Opolais dziedās duetā ar jauno operdziedātāju baritonu Kalvi Kalniņu. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas vijolnieks Daniils Bulajevs muzicēs kopā ar akordeona spēles karalieni Kseniju Sidorovu, savukārt vijoles virtuoze Vineta Sareika duetā saspēlēsies ar ģitāristu Miku Akotu no Alsungas.

LTV1 ēterā koncerta ierakstu varēs skatīties 28. jūlijā pulksten 21.20, bet tiešraidē koncertu translēs Latvijas Radio 3 "Klasika".

25. jūlijā pulksten 20.00 atjaunotajā vēsturiskajā Dzintaru koncertzālē uzstāsies starptautiski atzītā akordeoniste Ksenija Sidorova. Solokoncertā akordeoniste uzstāsies ar skaņdarbiem no Pjotra Londonova, Sergeja Rahmaņinova, Astora Pjacollas, Alfrēda Šnitkes, Morica Moškovska un citu komponistu daiļrades. Ksenija Sidorova bieži pārsteidz klausītājus improvizējot un pārkāpjot žanru robežas, tāpēc šoreiz viņas koncerta īpašais viesis būs pasaulslavenais mandolīnas virtuozs Avi Avitāls (Avi Avital). Avi Avitāls, ko "The New York Times" nodēvējis par "apbrīnojami veiklu" un "smalkas izjūtas mūziķi", ir pirmais mandolīnists, kas izpelnījies "Grammy" nomināciju kategorijā "labākais instrumentālists" (2010). Šobrīd viņa ieraksti top tikai sadarbībā ar izdevniecību "Deutsche Grammophon", un A. Avitāla debijas albumā (2012) ir iekļauti J. S. Baha "Koncerti klavesīnam un vijolei" mandolīnista pārlikumā mandolīnai un orķestrim. Avitāla priekšnesumi ar aplausiem uzņemti pasaules vadošajās koncertzālēs – Ņujorkas Kārnegija zālē un Linkolna centrā, Londonas Vigmora zālē, Berlīnes filharmonijā, Vīnes "Konzerthaus", Lucernas "KKL", Pekinas Aizliegtās pilsētas koncertzālē, kā arī Tanglvudas, Spoleto un Ravennas festivālā. Viņš piedalījies daudzos ierakstos tik atšķirīgos žanros kā klezmers, baroks un laikmetīgā klasiskā mūzika. Par 2008. gada ierakstu kopā ar Dāvida Orlovska trio (David Orlowsky Trio) mandolīnists saņēmis godpilno Vācijas "Echo" balvu.

26. jūlijā pulksten 20.00 visus klaviermūzikas cienītājus uz īpašu koncertu aicina trīs izcili pianisti – tēvs, profesors Sergejs Osokins, ar dēliem, starptautisku konkursu laureātiem un spilgtiem mūzikas interpretiem Andreju un Georgiju Osokiniem. Virtuozie pianisti šāgada "Jūrmalas festivālam" gatavo jaunu programmu, kurā vēl nedzirdētā skanējumā varēs baudīt Johana Sebastiana Baha, Sergeja Rahmaņinova, Kloda Debisī, Kamila Sensāna, Morisa Ravēla un Antonio Vivaldi skaņdarbus. Šoreiz koncerta programma atšķirsies ar to, ka koncerta sākumā un beigās pianisti muzicēs kopā ar orķestri, taču koncerts nemainīgi ļaus iepazīt, cik spilgta individualitāte ir katrs no šiem mūziķiem. Visi "Trīs Osokinu" koncerti Osokinu dinastijas pianistiem ir liels izaicinājums, jo tiek gatavoti īpaši pārlikumi divām un trim klavierēm. Šajā koncertā pirmo reizi būs dzirdami visu trīs pianistu veidoti pārlikumi.

27. jūlija vakarā Dzintaru koncertzālē ar programmu "Brodvejas mūziklu zelta izlase" viesosies izcilas angļu mūziklu zvaigznes – Kesidija Džensone, Īens Virgo un Vils Arendels, kuri regulāri uzstājas prestižajā Londonas Vestendas teātrī, kas līdz ar Ņujorkas Brodveju ir visaugstākā līmeņa mūziklu teātris angliski runājošajā pasaulē. Kopā ar Jūrmalas festivāla orķestri un diriģentu Robertu Pērvisu no Lielbritānijas viņi izpildīs skaistākās ārijas un duetus no Leonarda Bernsteina, Ričarda Rodžersa, Endrjū Loida Vēbera, Kola Portera un citu komponistu mūzikliem.

Jūrmalas festivāls noslēgsies 28. jūlijā ar krāšņu Gala koncertu, kurā uzstāsies pasaulslavenais operdziedātājs un Jūrmalas festivāla goda mākslinieks Aleksandrs Antoņenko (tenors), starptautiski atzītā latviešu operdziedātāja Alisa Zinovjeva (soprāns) un izcilākais latviešu basbaritons Egils Siliņš. Jūrmalas festivāla Gala koncerta divdaļīgajā programmā varēs baudīt gan latviešu klasiskās mūzikas zelta izlasi, gan spožākās pasaules opermūzikas lappuses. Operdziedātājiem pievienosies arī Alisa Zinovjeva, kuru dēvē par Latvijā dzimušu itāļu operdīvu. Skanējumu kuplinās izcilās Latvijas Radio kora balsis un Jūrmalas festivāla orķestris diriģenta Villo Pāna (Vello Pähn) vadībā. Koncerta īpašais viesis - 37. Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkursa uzvarētājs – tenors Sungo Kims (Sungho Kim) no Dienvidkorejas.

Biļetes uz Jūrmalas festivāla koncertiem pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.