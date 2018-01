Ar koncertu Rīgā, klubā "One One" 23. februārī tiks atklāta repera Ozola un dueta "Tehnikums" Latvijas turneja "Semestris", portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

Koncerti paredzēti astoņas Latvijas pilsētās – Rīgā, Cēsīs, Saldū, Valmierā, Tukumā, Ogrē, Jelgavā un Liepājā . Noslēgums – 30. martā, "Fontaine Palace" Liepājā. Kā īpašie viesi tūres atklāšanas koncertā piedalīsies "bītmeikers" Niklāvz , Dj Krii un hip hop izpildītājs Dii (ex Full Clipp), kas vairāk nekā pēc 15 gadu pauzes ir atgriezies uz skatuves ar jauniem skaņdarbiem.

Turnejas laikā būs iespēja iegādāties ierobežotā daudzumā pārizdoto albūmu "Semestris" kasetes formātā, kā arī t-kreklus "Semestris".

Ozols atzīst, ka albums "Semestris" bijis jauns izaicinājums gan skanējuma, gan arī koncepcijas ziņā. "Albumam ir divas daļas - A un B puse. A pusē ir stāsts par divu jaunu cilvēku attiecībām, kas vijas cauri piecām dziesmām, savukārt B pusē ir mūsu dziesmu "mash up" versijas un bonusa dziesma "Tu vari tēlot". Man šis, iespējams, bija solis ārpus "komforta zonas", taču esmu ļoti priecīgs par ierakstu un iespēju strādāt ar grupu "Tehnikums"," norāda Ozols,

"Nevarējām pat iedomāties, ka reiz izdosim kopīgu albumu ar Ozolu. Esam priecīgi, ka viņš ir labi izpratis un veiksmīgi turpina grupas "Tehnikums" aizsākto tematiku gan muzikāli, gan vizuāli. Turklāt strādāt kopā ar Ozolu ir ļoti interesanti un jautri," stāsta grupas "Tehnikums" bundzinieks Dagnis Neilands.

Albuma vāka autors ir vairāku līdzšinējo Ozola videoklipu un vizuālo noformējumu autors Andrejs Skurjats ("Brotherlab"), savukārt gala skanējums tapis kopā ar Ansi Kolmani studijā "Dirty Deal Audio" Brasā.

Ozols jeb Ģirts Rozentāls ir viens no Latvijas hiphopa mūzikas pamatlicējiem. Muzikālo darbību uzsāka 1996. gadā grupu "Fact" un "Rool Makaz" sastāvā. Solokarjeru uzsāka aizvadītās desmitgades sākumā ar debijas singlu "Neko 2005" (2000.), pēc kura sekoja albums "Cieņa un Mīlestība"(2001.), "Augstāk, Tālāk, Stiprāk" (2002.), "Dūzis" (2003.) un 2009. gadā izdotais albums "Neatkarība". Pēc vairāku gadu pārtraukuma 2015. gadā Ozols atgriezās Latvijas mūzikā ar savu piekto studijas albumu "Atpakaļ nākotnē". Savas radošās darbības laikā Ozols uzstājies Dziesmu svētkos ar apvienoto kopkori, ar apvienību "Austrumubloks" viesojies pie eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas, vienīgais no latviešu hiphopa izpildītājiem sasniedzis divas reizes Zelta diska statusu ar albumiem "Cieņa un mīlestība", "Augstāk, Tālāk , Stiprāk", un četras reizes saņēmis Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu, 2015. gadā "Zelta mikrofona" balvu par atgriešanās albumu "Atpakaļ nākotnē".

Grupa "Tehnikums" Latvjas mūzikas scēnā ir salīdzinoši jauna apvienība. 2015. gadā tā veiksmīgi debitēja ar dziesmu un videoklipu "Līdz malai", bet jau 2015./2016. gadu mijā izdeva albumu "Ko gribu, to daru!". "Tehnikums" sastāvā darbojas Kristaps Dubļāns (balss, taustiņinstrumenti) un Dagnis Neilands (bungas), un paralēli šobrīd notiek aktīvs darbs pie grupas otrā albuma.

Biļetes uz atklāšanas koncertu klubā "One One" nopērkamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā.