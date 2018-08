Viesturs Buivids ikdienā ir "baltā apkaklīte", iespējams kāds vēl viņa vārdu saista ar televīzijas spēli "Superbingo", kuras vadītājs viņš bija pirms vairāk nekā 10 gadiem. Tomēr, darba laikam beidzoties, baltā apkaklīte krīt un Viesturs ļaujas savai lielajai kaislībai – rokmūzikai. Par laimi laikmets atļauj šai aizrautībā dalīties ar draugiem. Viesturs ik nedēļu sociālajos tīklos un "Spotify" publicē paša sastādītus, viņam mīļu grupu dziesmu topus, turklāt raksta tā, ka aizķer arī tos, kuri varbūt līdz tam konkrētos māksliniekus zinājuši vien paviršā, "tikai dažas dziesmas" līmenī. Ar Viestura atļauju, publicējam 10 topu sēriju. Piektais rokenrola atvaļinājuma stāsts – par grupu "Queen".

Jau divas pilnas dekādes mana dimdošā kalna augšgalā gozējas četri Londonas vīri ar jancīgu grupas nosaukumu – "Karaliene". Gozējas ar tādu atrāvienu, ka pat nedomā kaulēties par to.

Gribi ar mani attālināti šodien saskandināt? Spied "play"! (Spoilers - Rapsodija nebūs pirmā...)

Šīs dziesmas man nozīmē tik daudz, ka varētu par tām runāt līdz svētdienas vakaram. Šoreiz gan būšu maksimāli lakonisks. Vai tomēr nē.

Atkal atlasīju 30, pamatīgi iesprūdu pie 20. Ņēmu labāko skalpeli un griezu. Uzpīpēt ārpusē palika abi lielākie Amerikas hiti "Another One Bites The Dust" un "Don't Stop Me Now". Palika visas viņu savādākās dziesmas, kas ierindojās citā 10 Top 10.

Palika arī "I Want To Break Free" un visi albumi "Innuendo" un "Kind Of Magic".

Pie savām ambīcijām piepinu klāt arī tautas un topu domas. Palaidis garām neko neesmu, par to vari būt mierīgs.

Tad nu lūdzu – manas desmit britu rokmūzikas himnas. Nekādu izņēmumu.

10. "Crazy Little Thing Called Love" (1979, The Game)

"Queen" vienīgā kārtīgā "rockabilly" dziesma un skaļš panākums ASV. Dziesma, kuras laikā baļļukos raušas kājās visi zvērinātie nedejotāji.

Divi ģitāras stāsti:

Pirmais. Tā ir vienīgā dziesma, kurā Braiens Mejs nespēlē savu sarkano "Red Special" giču, bet melnu "Fender";

Otrais. Vienīgā dziesma, ko koncertos ar ģitāru pavada pats Fredijs Merkūrijs, ik reizi taisnodamies, ka nemāk to īsti spēlēt. Toties klipā izskatās skaists kā velns. Var tak, ja grib!

9. "Fat Bottomed Girls" (1978, Jazz)

Atkāpe. Iznāca, kā dibultsingls kopā ar "Bycicle Race", kura klipā apvienotas abu dziesmu tēmas – 65 pilnīgi kailas modeles braukā Wimbldonas stadionā ar velosipēdiem.

Nesen intervijā pats Rodžers Teilors, vecišķi smaidot, retoriski uzjautāja – "tā taču tagad nedara, vai ne?"

Bet nu dziesma klāj klausītāju ar tādu balsu un ģitāras harmoniju, ka telpa pārvēršas par tumbām un tu pats par rokstāru, kas tīri labi dzied angliski.

"Get on your bikes and ride!!!"

8. "Killer Queen" (1974, Sheer Heart Attack)

Izlaušanās hits. Dziesma atnesa ilgi gaidīto Lielbritānijas topu un ierindoja viņus uzreiz otrajā vietā. Šeit spilgti beidzot parādās Fredija Merkūrija balss dotības. "Queen" ironizēja, ka dabūja to dziesmu, ko sen bija pelnījuši.

Viņi šai brīdī piestāj stacijā, lai pēc gada iekāptu milzu vilcienā, kas traucas vēl šobrīd. Par to vēlāk.

7. "Under Pressure" kopā ar Deividu Boviju (1981, Hot Space)

Supervienkāršākais basa intro pārtop labākajā divu mākslinieku kopdziesmā rokmūzikas vēsturē. Leģendas runā gan to, ka dziesma radusies garās radošās mokās un strīdos, gan arī, ka viss noticis studijā, naktī pēc kvinteta bravūrīgas kopējas uzdzīves.

Lai vai kā, izcila dziesma švakākajā "Queen" albumā.

Pamēģiniet saklausīt augošo kulmināciju pašās dziesmas beigās, sākot ar 2:53! Tā rāpjas, rāpjas, rāpjas līdz pašiem mākoņiem un tad kā viegla lāse nopil.... "under pressure". Īpaši var izbaudīt Deivida Bovija 2003. gada koncertversijā.

6. "We Are The Champions" (1977, News Of The World)

Fredijs Merkūrijs ir teicis: "Es nemitīgi domāju, kā lai izsauc vētru koncerta pūlī". Izdevās. (Svarīgi abstrahēties no nemitīgas drillēšanas vienmēr un visur)

Dziesma ir sanākusi episka un autors to rakstīja, domājot par savu blici. Un šoreiz ambīcija pat nekaitina.

5. "Radio Ga Ga" (1984, The Works)

Ja mūsdienās "Queen" pilnā jaudā koncertētu, es varu tikai iedomāties, kādas gaismas spēles būtu stadionā uz šīs dziesmas sākumu. Un vispār – kā tā skanētu.

"Queen" visi četri raksta katrs savus milzu hitus. Albuma "The Works" divas lielākās dziesmas sakomponē attiecīgi Džons Džons Dīkons un Rodžers Teilors. Džons radīja "I Want To Break Free", bet Rodžers – "Radio Ga Ga". Nosaukumu izdomājis viņa mazais puika, kurš, būdams francūzietes dēls, radio dzirdēto nosaucis par "fū! Radio Kaka".

Ja nopietni, pēc pāris gadu krīzes "Queen" 1984.gadā ierakstīja plati, kas viņus nolika atpakaļ uz paša augstākā plaukta. Albumu, kas bija par pamatu viņu leģendārajām 25 minūtēm zvaigžņu koncertā "Live Aid" 1985. gadā. Šīs 25 minūtes tiek sauktas par labāko performanci rokmūzikas vēsturē. Apskatiet!

4. "We Will Rock You" (1977, News Of The World)

Kādā "Queen" koncertā Anglijas vidienē 1977. gadā tauta zālē dzied (!) līdzi. Tai laikā tā nav pieņemts.

Braiens Mejs ir par to tik aizgrābts, ka sāk tai naktī domāt, ko vēl blīvi stāvošs skatītājs var iesākt. Viņiem ir tikai balss, rokas un... nedaudz kājas.

Nākamā rītā ir gatavs "We Will Rock You". Atraduši studijas telpai blakus nelielu dēļu grīdu, "Queen" sāk ar kājām spert, plaudēt un rakstīt. Tad vēl, vēl un vēl, līdz sāka izklausīties pēc pūļa.

3. "I Want It All" (1989, The Miracle)

1987. gadā Fredijam Merkūrijam tiek konstatēts HIV. Tas tiek prasmīgi slēpts, tomēr baumas peld un prese okšķerē.

Pēc diviem gadiem, patiesībā būdams pamatīgi novājināts, viņš atbild pasaulei ar šo dziesmu un klipu. Klipā viņi visi izskatās spēcīgāki, vīrišķīgāki un pārliecinātāki kā jebkad.

Dziesmas kvalitāte un tās enerģija ir bezprecedents, ja runājam par blici, kas rukā jau 20 gadus. No vienas puses ēteriskais Braiena Meja vokāls dziesmas vidū, no otras – sviedri, spēks un asinis, kas sadzirdami katrā tās sasodītā notī. Un vēl tas "bridge" labākajās "Motorhead" tradīcijās. Zvērā!

2. "Bohemian Rhapsody" (1975, A Night At The Opera)

Vilciens atiet.

Noskaņai – šo dziesmu ieraksta "Queen" dalībnieki, kuriem vēl nav naudas. Kuri šo to ir izdarījuši, bet joprojām netiek uz zara. Parādi, pārtraukta debijas tūre ASV un nesakārtotas grupas finanšu lietas.

Un tad viņi uzsāk strādāt ar Eltona Džona menedžeri Džonu Rīdu un rada ceturto plati. Tai skaitā sešās studijās ieraksta trīs dziesmas, kuras visas beigās sapin vienā. Un tieši tā mēs tiekam pie "Bohemian Rhapsody".

Dziesma gan ir stipri par garu jaunam radio hitam. Sešas minūtes! Līdz ar to – bezcerīga.

Un tad uzrodas Kenijs Everets – mistisks radio žokejs, kurš nočiepj dziesmas kopiju un vienā nedēļas nogalē nospēlē to 14 reizes. Pirmdienā viņi mostas, kā pilnīgi citi grupa. Vilciens sāk kustēties.

1. "Somebody To Love" (1976, A Day At The Races)

Jā! Šo es vispār uzskatu par visas pasaules rokmūzikas labāko darbu.

Tikko dabūjuši pirmo lielās slava vilni ar albumu "A Night at the Opera", vīri uzreiz metas studijā un strādā tālāk.

Kaifojot par svaigajiem "Bohemian Rhapsody" panākumiem, "Queen" dodas dziļāk eksperimentos un šoreiz operas vietā pārvēršas par gospeļkori.

Un rezultātā rodas pirmais singls no 1976. gada nogalē iznākušās plates "A Day at the Races". Plate forša, bet nu šī konkrētā pērle man ik reizi liek sastingt jau pie pirmās stieptās zilbes "Can...?"

Fredija Merkūrija mūzika, Braiena Meja solo, bubinošais Džona Dīkona bass un Rodžera Teilora bekvokāls beigās... Un visam pāri četru vīru gospeļu koris, koris, koris...

Un tagad, lūdzu, kuššš!

"Caaann?.... Anyboodyy..."