Jaunā veikuma nosaukums ir gana simbolisks – viena lieliska alternatīvā poproka grupa tomēr spējusi izdzīvot pēc popmūzikas "Titānika" vārdā "Eirovīzija" masveida trieciena, kas tik tiešām ir spējīgs nogalināt trauslākas radošās dvēseles. Agnesē trauslums ir apvienojies ar normālu hulīti (draudzīgā deminutīva manierē ieturēts atvasinājums no vārda "huligāns"), kurš spējīgs gan aizkustināt, gan sapurināt. Un aizkustināti un sapurināti šajā gadījumā tiek klausītāji.

Tieši tāds ir jaunais, trešais, "Triānas parka" albums, kas uzreiz sākas ar "in your face" jeb agresīvā alternatīvas ievirzes poproka stilā ieturētu tituldziesmu "Alive". Jā, ar visiem tiem vārdiem, kas liek uz albumiem līmēt virsū uzlīmītes par brīdinājumu vecākiem. Digitālajā laikmetā tas gan kaut kā īsti nedarbojas, jo gluži vienkārši nav, kur to "Parental Advisory" uzlīmi pielīmēt. Un laikmetā, kad, ierakstot "Google" meklētājā vārdu "porno", jaunatne par šīs pasaules reālijām var uzzināt visu vien dažu klikšķu attālumā, tas kaut kā arī vairs nešķiet lietderīgi.

"Triānas parks" ir tālu no porno. Tā drīzāk ir mūsdienīgi provocējoša un seksīga māksla visplašākajā šā vārdu salikuma nozīmē, kas pēc vairāku gadu cenšanās beidzot paķēra arī "Eirodziesmas", atvainojos – "Supernovas", skatītāju, kurš ņēma un nosūtīja jaunā albuma otro dziesmu "Line" lielajam popbalagānam Ukrainā. Tā skatītājs gan "Triānas parku" īsti nesaprata, taču tas nekādi nemazina itin labi dejojamās dziesmas iederību jaunajā skaņdarbu apkopojumā. Drīzāk turpina "Alive" jau iesākto ballīti.

Pēc tam gan albums pierimst ar balādi "Lullaby", kas pēkšņi ieved citos plašumos, kuros ziemeļblāzmiskais sintezators lieliski izceļ Agneses dzidro un skanīgo balsi. Totāls tuvākās nākotnes radio hits ar visiem pareizajiem cēlumiem un kritumiem.

Balāžu vakars turpinās ar "Stop", kas gan izklausās jau roķīgāk un arīdzan varētu lūkot izrotēt pa dažādas ievirzes pašmāju radiostacijām. Balādēm seko "Interlude" jeb skaņu iestarpinājums, kas sagatavo klausītāju nākamajām pārmaiņām. Un tās ir diezgan pamatīgas. Jau sestajā albuma dziesmā "Sunday" eklektiskais "Triānas parka" karuselis ir iegriezies mūsdienīgā "house" mūzikas reivā, kas repetitīvā veidā apgalvo, ka vienīgais tavs pareizais lēmums ir "get in" jeb pievienoties. Reivs turpinās ar vēl tumšāka un monotonāka "house" skanējuma piepildīto "Done", kas varētu kļūt par klubu grāvēju pat bez speciāli šim nolūkam radīta remiksa. Agnese tekstuāli provocē labākajās mūsdienu popdīvu tradīcijās, aicinot "get it done" jeb pabeigt TO līdz galam. Kas TAS īsti ir, lai paliek katra paša patīkami samaitātās fantāzijas ziņā.

Iekarsušās domas pēkšņi atvēsina skaņu celiņš numur 8 jeb "Domas". Jaunais grupas singls, kas ir vienīgā dziesma albumā latviešu valodā. Prasītos jau, lai tādu būtu vairāk, bet jāatzīst, ka atšķirībā no daudziem citiem latvju kolēģiem "Triānas parks" jeb šajā gadījumā drīzāk jau "Triana Park" izklausās labi arī angļu mēlē. "Domas" ir mūsdienīga poproka stilā ieturēts darbs, kam piemīt arī nojaušams latviskais kods, turklāt ne tikai tekstā. Ātrumā pat varētu sajaukt ar "Astro'n'out". Arī nākamā dziesma "Home" turpina diezgan balādisko noskaņu, kas automātiski atkal liek iedomāties par radio draudzīgo formātu. Šādu dziesmu savulaik varētu būt sarakstījuši, piemēram, "No Doubt" vai kāda nebūt Alanisa Morisete vai Meredita Brūksa.

Lai viss nekļūtu pārāk saldi, pa ausīm iebliež "trap hip-hop" grāvējs "Dope", vēlreiz apliecinot "Triānas parka" un Agneses nenoliedzamo talantu pagriezt muzikālo stūri uz pilnīgi citu pusi, tomēr noturēties uz ceļa. Šo vajadzētu iedabūt kāda Eiropas lielfestivālu superstārdīdžeja dziesmu sarakstā, būtu interesanti paskatīties, kas notiktu.

Tikmēr "Alive" pēkšņi turpinās ar vienīgo ne vienā vārdā nosaukto dziesmu albumā – "F...ed up World If You F... the World". Dziesmu sarakstā gan nekādu punktiņu nav. Šo varētu nodēvēt par amerikāņu lielos vezumus gāzt gatavā mazā cinīša Mobija pankroku, jo arī "Triānas parka" gadījumā jūtams, ka sasaiste ar elektronisko mūziku ir nesaraujama pat šādā šķietami diezgan tīri roķīgā skaņdarbā.

Albums noslēdzas uz mierīgākas nots ar plaši skanošu un stipri vien elektrizētu rokbalādi "Dune", kā arī pavisam miermīlīgi akustisko "Drunk", kas liek mazliet tā kā pasmaidīt par dzīvi.

Šiki! Par garlaicību sūdzēties nekādi nevar, un albums tikpat labi varētu būt labāko dziesmu izlase. Varbūt kādam gribētos, lai tas nedaudz vairāk turas kopā kā viens veselums, bet Agneses garderobes un attieksmes pret dzīvi gadījumā tā laikam ir pat mazliet muļķīga vēlme.

Pagaidām albums pieejams tikai digitāli un to var noklausīties, piemēram, "Spotify". Visu jaunajā veikumā dzirdamo mūziku radījuši paši grupas dalībnieki – Agnese Rakovska, Artūrs Strautiņš, Edgars Viļums un Kristaps Ērglis. Tekstu autore ir Agnese. Albumu producējis grupas basģitārists Kristaps, atsevišķus skaņdarbus līdzējis producēt arī DJ Rudd, bet skaņu inženieris ir Reinis Kārkliņš. Ierakstā piedalījušies arī taustiņinstrumentālisti Toms Mikāls un Matīss Repsis. Dziesmu miksu un skaņas gala apstrādi jeb māsteru veikuši somu speciālisti – attiecīgi Julius Mauranen un Svante Forsback. Albuma animēti stilīgā vāciņa autors ir Harijs Grundmanis.