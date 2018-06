Rīgas Kongresu namā 7. jūnijā ar Latvijas Radio bigbenda un ar "Grammy" godalgotā amerikāņu džeza basģitārista Ričarda Bonas koncertu tiks ieskandināts festivāls "Rīgas ritmi", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Pazīstamais mūziķis Latvijā jau ir viesojies vairākas reizes, tomēr šī būs pirmā reize, kad viņš uzstāsies kopā ar Latvijas Radio bigbendu. Koncerta īpašais viesis būs brazīliešu perkusionists Fransuā Aršanžo (Francois Archanjo).

Koncerta programmā "Āfrikas stāsti" skanēs paša Ričarda Bonas kompozīcijas Vinsa Mendozas aranžijās.

"Pasaules mūzikas slavenību saraksts, ar kuriem Bona sadarbojies savas ilgstošās karjeras laikā, ir iespaidīgs un garš. No Stīvija Vondera līdz Džo Zavinulam, no Bobija Makferina līdz Lorinai Hilai, no Džordža Bensona līdz Čakai Hanai (Chaka Khan). Pateicoties gan savai harmoniskajai virtuozitātei (basģitāra, ģitāra, perkusijas, balafons u.c.), gan mierīgi maigajam vokālam, gan profesionāli sacerētajām kompozīcijām, kuras hipnotizē ar negaidītām balsu un instrumentu nokrāsām, Bona iemantojis citu kolēģu un kritiķu atzinību," par Ričardu Bonu raksta festivāla "Rīgas ritmi" rīkotāji.

"Iztēlojaties mākslinieku, kuram piemīt Džako Pastoriusa (Jaco Pastorious) virtuozitāte, Džordža Bensona (George Benson) plūstošs vokāls, Žuana Žilbertu (Joao Gilberto) dziesmu un harmonijas izjūta, un tas viss sajaukts ar afrikāņu kultūru. Tas ir Ričards Bona," tā raksta "Los Angeles Times".

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.