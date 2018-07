Ar dažādu latviešu mūziķu koncertiem sākusies "Positivus" festivāla otrā diena. Dzīvās mūzikas koncertus uz "Other Stage" atklāja reperis ansis, kā arī Latvijas pagrīdes rokmūzikas veterāni no grupas "Mary Jane", savukārt galveno skatuvi kā pirmais iesildīja Jānis Šipkēvics ar projektu "ImKa. Shipsea. Nepāriet".

Jau ziņots, ka sestdienas, 21. jūlija, rītā tika atcelts Mura Masa koncerts, tāpēc festivāla programmā ir nelielas izmaiņas. Par jaunajiem koncertu sākuma laikiem lasi šeit!

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".