Kopumā uz piecām skatuvēm uzstājās vairāk nekā 70 dzīvās un elektroniskās mūzikas apvienības no Latvijas un ārvalstīm, bet par galvenajiem ārvalstu viesiem bija izvēlēti islandieši "Múm" un regeja grupa "Inner Circle" no Jamaikas.

Kā allaž festivālā notika arī dažādas radošas darbnīcas, tai skaitā gadu gaitā lielu atsaucību iemantojusī ģipša krūšu atliešana. Tāpat festivāla programmu papildināja gan laikmetīgā deja, gan objektu, leļļu un netradicionālo formu teātra izrādes, fonda "Līdzskaņa" labdarības izsole, sporta sacensības un citas aktivitātes.

Par festivāla vizītkarti jau kļuvusi telšu pilsētiņa "Ratnieku" ābeļdārzā, tāpat šā gada īpašo notikumu kļuva "Laba daba" lielā pūķa laišana, kas būs lielākais paceltais festivāla karogs Latvijā.

Atgādinām, ka pirmo reizi festivāls "Laba daba" notika 2006. gadā Engurē, bet 2009. gadā pārcēlās uz Līgatni, kur notiek joprojām.