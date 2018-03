Stīvens Tailers, īstajā vārdā Stīvens Viktors Talariko, dzimis 1948. gadā Ņujorkā un savas attiecības ar mūziku uzsācis jau agrā bērnībā, apgūstot bungu spēli, taču pēc iepazīšanās ar "The Beatles" daiļradi pievērsies dziedāšanai. Viņu iedvesmoja arīdzan "The Rolling Stones" un "Yardbirds". Pēc pārvākšanās uz Bostonu sešdesmito gadu beigās viņš iepazinās ar ģitāristu Džo Periju, basistu Tomu Hamiltonu, bundzinieku Džoiju Krēmeru un otro ģitāristu Reju Tabano. Rezultātā dzima apvienība ar nosaukumu "Aerosmith".

Grupa ātri vien kļuva par vietēja mēroga sensāciju, apvienojot savā daiļradē no "The Rolling Stones" un "Yardbirds" palienēto blūza skanējumu ar "Led Zeppelin" un "Deep Purple" smago roku. Savukārt Tailers ar saviem ekscentriskajiem skatuves tērpiem, kuros apvienots roka un čigānu stils, un pie mikrofona statīva piesietiem krāsainiem lakatiem, kļuva par grupas seju.

"Iesākumā tas viss ["Aerosmith"] bija par un ap zāles pīpēšanu, mēģinājumiem kādu atmodināt [ar mūziku] un cīniņiem savā starpā. Taču viņi man daudz ir iemācījuši. 40 gadu ilgā kopābūšana ir bijusi viens no lielākajiem dzīves priekiem. Jo cik gan daudz grupu ir pašķīrušās?" 2016. gadā Tailers sacīja intervijā "Rolling Stone".

Septiņdesmitajos gados klajā laistie albumi "Toys in the Attic" un "Rocks" un singli "Dream On", "Sweet Emotion" un "Walk This Way" bija pavērsiens smagās rokmūzikas pasaulē. Tiesa, septiņdesmito gadu beigās un astoņdesmito gadu sākumā Tailers cieta no smagas alkohola un narkotiku atkarības, un grupas popularitāte pačākstēja. "Par godu" savām atkarībam Tailers un grupasbiedrs Džo Perijs nodibināja apvienību "Toxic Twins".

1986. gadā Tailers pabeidza savu rehabilitāciju, un "Aerosmith" atkal atgriezās uz panākumu takas. Tailers un Perijs kopā ar "Run–D.M.C." radīja rimeiku par klasiku kļuvušajai "Aerosmith" kompozīcijai "Walk This Way", kas kļuva par Top 10 hitu. Pēc tam grupa laida klajā ievērības cienīgos multiplatīna albumus "Permanent Vacation", "Pump", "Get a Grip" un "Nine Lives", no kuriem kopā 13 singli iekļuva Top 40 un sagādāja grupai daudzus apbalvojumus.

Šajā periodā arīdzan "Aerosmith" devās savās ilgākajās un intensīvākajās koncerttūrēs, laida klajā virkni konceptuālu videoklipu, kā arī piedalījās vairākās televīzijas pārraidēs, filmās un kļuva arīdzan par videospēļu varoņiem.

Tiesa, Tailera rokenrola dzīvesveids pēcāk nepalika bez sekām. 2003. gadā viņam tika konstatēts C hepatīts, bet 2006. gadā viņš pārcieta rīkles operāciju.

Tailers ir iekļauts starp mūzikas žurnāla "Rolling Stone" 100 labākajiem dziedātājiem, savukārt žurnāls "Hit Parader" savā 100 visu laiku labāko metāla vokālistu topā viņu ierindoja trešajā vietā. 2001. gadā viņš kopā ar "Aerosmith" tika uzņemts Rokenrola slavas zālē, bet 2013. gadā Tailers kopā ar Periju saņēma "ASCAP Founders Award" un tika iekļauti Dziesmu autoru slavas zālē.

Savas muzikālās karjeras laikā viņš sadarbojies ar virkni pasaulslavenu mākslinieku – Elisu Kūperu, Bobu Mārliju, Santanu, Pink, Eminemu un citiem, savukārt salīdzinoši pavisam nesen – 2016. gadā – klajā nāca viņa pirmais solo albums "We're All Somebody from Somewhere".

Principi, pēc kuriem Tailers dzīvē vadās? "Tu esi tas, ko tu ēd. Guli ar vienu aci vaļā. Seko saviem sapņiem. Tādu ir daudz. Mūsdienās cilvēki lēnām mirst. Viņi vai nu pārāk daudz dzīvo internetā un zaudē savus darbus, vai arī "kniebjas" un ēd par daudz. Tas viss tevi velk uz leju. Tas ir tikpat acīmredzami kā liela suņa pauti," viņš atklāj "Rolling Stone".