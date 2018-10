Koncertzālē " Palladium " sestdienas, 13. oktobra vakarā, uzstājās islandiešu inteliģentās elektroniskās mūzikas apvienība "GusGus", kura Rīgā ieradās sava jaunākā albuma "Lies Are Flexible" turnejas ietvaros.

Pirms "GusGus" fanus iesildīja Latvijā populārais producents un dīdžejs Dj Rudd ar īpaši šim vakaram sagatavotu DJ setu.

"GusGus" 10. studijas albums "Lies Are More Flexible" klajā nāca šī gada 23. februārī. Tajā apkopotas astoņas "introspektīvas, eiforiskas un progesīvās deju mūzikas stilā ieturētas kompozīcijas". Koncertā skanēja gan jaunā albuma materiāls, gan jau zināmas kompozīcijas no grupas iepriekšējiem albumiem – "elektroniskās mūzikas ceļojums divu stundu garumā".

"GusGus" pastāv jau kopš 1995. gada un ir viena no zināmākajām Islandes grupām. Tā dibināta Reikjavīkā, laikā kad populārajā mūzikā ziedu laikus piedzīvo trip-hops. "GusGus" ir Islandes savdabīgā atbilde tā laika elektroniskajām vēsmām, tomēr vairāk nekā 15 pastāvēšanas gadu vēsturē, "GusGus" stils nosliecies elektroniskās deju mūzikas virzienā. Grupas sastāvs gadu gaitā ir bijis mainīgs – dažādos laikos grupā muzicējuši vismaz 14 cilvēki. Šobrīd "GusGus" ir divi mūziķi – Daniels Augusts Haraldsons un Birgirs Torarinsons.