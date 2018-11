Foto: Pilnā 'Arēnā Rīga' grezni izskanējusi rokopera 'Lāčplēsis'

Ar stāvovācijām un kopības sajūtu ceturtdienas, 8. novembram vakarā "Arēna Rīga" izskanēja Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas "Lāčplēsis" uzvedums.

Rokopera "Lāčplēsis" jau kopš tās pirmizrādes 1988. gadā ir kļuvusi par vienu no mūsu dziesmotās Atmodas simboliem, tadēļ likumsakarīgi, ka tieši šīs rokoperas jauniestudējums kļuva par vienu no Latvijas simtgades svinību centrālajiem notikumiem. Pirmo reizi rokopera "Lāčplēsis" visā tās garumā tika iestudēta ar simfonisko orķestri, bet skanējumu papildināja "Nācija" kopkoris, kurā piedalījās latviešu izcelsmes dziedātāji no visiem pasaules kontinentiem, kuri ieradās Latvijā, lai kļūtu par daļu no šī unikālā iestudējuma.

Rokoperas uzvedumu apmeklēja arī Valsts presidents Raimonds Vējonis ar kundzi, kā arī agrākie Valsts prezidenti Vaira Vīķe Freiberga un Valdis Zatlers. Iestudējumā piedalījās Dons, Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Skanis, "Jumprava", Atis Ieviņš, Ieva Kerēvica, Ieva Sutugova, Ginta Krievkalna, Jānis Buķelis, Marts Kristians Kalniņš, Raimonds Bramanis, u.c. solisti, simfoniskais orķestris diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā, ritma grupa Zigmara Liepiņa vadībā, "Skandinieki", kā arī "Nācijas" kopkoris. Iestudējuma režisors Viktors Runtulis, tērpu māksliniece Evija Dāboliņa, scenogrāfs Kristaps Skulte, videoprojekciju autors Artis Dzērve, producents Juris Millers. Iestudējuma TV ierakstu 18. novembrī demonstrēs TV3.