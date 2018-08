Sestdien, 11. augustā, Daugavpilī tika aizvadīts ceturtais un priekšpēdējais grupas " Prāta vētra " koncertturneja "Skārda bungu tūre" koncerts. Nerimstošās lietusgāzes koncerta gaisotni padarīja īpašu, un dziesmas, kurās pieminēts lietus, izpelnījās īpašas ovācijas. Par koncerta atslēgas vārdiem kļuva "Tu teici man, ka šovakar nelīs" no "Pirmais latvietis uz mēness".

"Neaizmirstams vakars! Viscaur izlijuši, taču laimīgi, dziedoši un vienoti - tādi mūsu priekšā bija draugi Daugavpilī", minēja Renārs Kaupers, atzīstot teiciena patiesumu, ka lietus saliedē.

Lietusgāzes un skatuve, kurai nav jumta, bija izaicinājums arī skaņotājiem, gaismotājiem un video tehniķiem, taču tika pierādīts, ka visu izšķir profesionalitāte. Koncertšovs noritēja bez aizķeršanās un, lai arī izmirkuši, uz skatuves lieliski jutās arī koncerta viesi. Šoreiz kā īpašais viesis koncertā pievienojās Marina Kravets (Марина Кравец), kuru būs iespējams dzirdēt arī tūres noslēguma koncertā Rīgā. Kā atzina pati Marina - šī bijusi viena no sirsnīgākajām uzņemšanām.

Koncerttūres oficiālie viesi Daugavpilī - saksofonists un džeza mākslinieks Deniss Paškevičs, Arstarulsmirus ar "Tur kaut kam ir jābūt", "Sudden Lights", "Prāta vētras" gospel koris un bundzeniece Nellija Bubujanca.

17. augustā "Prāta Vētra" noslēgs "Skārda bungu tūri" ar vērienīgāko no tūres koncertšoviem Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē. Kā ziņots, Rīgas koncertā "Prāta Vētras" uzstāšanos papildinās arī īpašie viesi no Zviedrijas - grupa "The Royal Concept".

Biļetes uz koncertiem var iegādāties internetā, TK "Spice" informācijas centrā un pilsētu kultūras namu kasēs.