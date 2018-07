Ar vienīgo koncertu Baltijas valstīs 16. jūlijā Tallinā uzstājās amerikāņu rokmūzikas grandi no grupas "Guns N'Roses", pulcējot aptuveni 60 tūkstošus apmeklētāju, vēsta "Delfi.ee".

Koncerts, kas notika Tallinas Dziesmu svētku estrādē, ilga trīs stundas, kopumā faniem no Igaunijas, Latvijas, Somijas un citām valstīm piedāvājot 32 dziesmas. Koncertā izskanēja lielākā daļa no "Guns N' Roses" lielākajiem hitiem, kā "Welcome to the Jungle", "Live and Let Die", "Sweet Child O' Mine", "Estranged", "You Could Be Mine", "November Rain", "Knockin's Heaven's Door", "Do not Cry", "Chinese Democracy", "Paradise City" un citas.

"Guns N' Roses" apvienošanās turneja "Not In This Lifetime" tika uzsākta jau 2016. gadā un šobrīd jau uzskatāma par vienu no visu laiku apmeklētākajām un komerciāli veiksmīgākajām rokgrupu turnejām pasaulē.