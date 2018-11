Grupa 'Rahu The Fool' izdod debijas albuma un aicina uz prezentācijas koncertu

Pašmāju grupa "Rahu The Fool" sestdien, 24. novembrī, aicina uz debijas albuma prezentācijas koncertu vēsturiskajā Mencendorfa namā, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Grupas debijas albuma skanējumu iedvesmotājuši ir tādi mūziķi kā Brāļi Laivinieki, Edgars Liepiņš, Imants Kalniņš, "Blind Boy Fuller" un "Memphis Jug Band", savukārt viesmākslinieka lomā ir iejuties profesionālais skeitbordists Madars Apse.

"Divu gadu ilgais darbs nu ir pietuvojusies finiša taisnei, un gala rezultātā ieguvis dubultalbuma aprises. Katrā no tā daļām ir 14 skaņdarbi, gan latviešu tautas un populārās dziesmas, gan Misispi ietekas reģionam raksturīgi gabali. Šis albums ir oda mūsu vectēvu stāstiem par jūrām, karu, mīlestību un mieru," stāsta Jāzeps Podnieks, kurš grupā spēlē veļas dēli.

Dubultalbuma nosaukums ir tāds pats kā grupai — "Rahu The Fool". Pirmā kompaktdiska "Rahu" saturs ir latviešu ziņģes, kaimiņtautu dejas, tautasdziesmas, jūrnieku dziesmas un skaņdarbi no Rolanda Kalniņa 1967. gada mākslas filmas "Elpojiet Dziļi". Otrais kompaktdisks "The Fool" sastāv no tradicionālā džeza, Misisipi blūza un rietumu folkmūzikas. Katrā diskā ir 14 skaņdarbi – gan oriģinālkompozīcijas, gan kaverversijas, gan arī tautas mūzikas aranžējumi.

Biļetes uz koncertu ierobežotā skaitā pieejamas interneta vietnē Ekase.lv.

Grupa "Rahu the Fool" ir 2016. gadā izveidota "nabagu blūza" apvienība, kas spēlē mūziku dažādos pagājušā gadsimta 20. – 50. gadu mūzikas stilos, kurus vieno mūsu vecvecāku stāsti par jaunību, karu, mīlestību, jūrām un citām dēkām. Grupas sastāvā spēlē Pēteris Narubins, Jāzeps Podnieks, Lauma Bērza, Evita Bambāne un Benijs (Benny) Zeltkalis.