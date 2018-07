Kā pirmie no mūziķiem, kas 19. un 20. oktobrī uzstāsies mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivālā " Zemlika " Durbē, izziņoti ungāru ģitārists un skaņu mākslinieks "Gosheven", norvēģu kontrabasista Jū Bergera Mīres un islandiešu perkusionista Oulavūra Bjerna Oulavsona duets un pishedēliskās rokmūzikas "Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs" no Ņūkāslas Lielbritānijā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Gosheven" ir ungāru mūziķa Bālinta Šabo (Bálint Szabó) solo projekts. Kolektīva "12z" dalībnieks un Budapeštas "Trafo House" kurators savu solo albumu "Leaper" publiskoja pagājušogad un ātri vien izpelnījās kritiķu un klausītāju ievērību. Vairākus gadus veltījis dažādu elektriskās ģitāras skaņojumu studijām, "Gosheven" savā mūzikā dodas ceļojumos pa tiem, te atsaucoties uz tīrās intonācijas korifejiem Lamonti Jangu (La Monte Young) un Benu Džonstonu (Ben Johnston), te uz japāņu instrumentam koto raksturīgo skaņojumu, te uz Centrālāfrikas cilšu pūšaminstrumentu spēles tradīciju. Mūziķim līdzi ir paša radīta elektriskā ģitāra, kuras stīgu novietojums arī ļauj bagātināt jau tā neparasto skaņojumu.

"Leaper" kļuva par klausītāju un vairāku redakciju, tostarp "The Quietus" un "The Wire", vienu no iecienītākajiem aizvadītā gada ierakstiem. Šī gada aprīlī izdevniecībā "Opal Tapes" klajā nāca turpinājums – ieraksts "Bivaq". "To iespējams uztvert gan kā nepārtrauktu svītu, gan kā kvazi-operisku pertretējumu, taču mūzika tik un tā ir dziļi aizkustinoša un tik neatvairāma kā reti kura šobrīd," rakstījis jau pieminētais žurnāls "The Wire".

Jū Bergers Mīre (Jo Berger Myhre) ir norvēģu kontrabasists, Oulavūrs Bjerns Oulavsons (Ólafur Björn Ólafsson) – perkusionists no Islandes. Runās par Ziemeļos radušos mākslu, retajam izdodas izvairīties no romantizēta patosa, kurš allaž riskē pārkāpt šauro banalitātes robežu. Laumiņu spārnu vēdu, mūžīgo nakšu (vai dienu) un ledājos troļļu grebtu rūnu rakstu ieteikmēti mākslas darbi – jā, bez šaubām, kādi gan vēl! Ja bez ironijas, tad tik un tā jāatzīst, ka dueta kopīgi radītā mūzika, kas materializējusies arī pirms gada izdotajā pirmajā albuma "The Third Script" izdevniecības "Hubro" paspārnē, ir vietas, laikapstākļu un apkārtējās ikdienas sīkumu iedvesmota.

Oulavūram piederošā studija atrodas Reikjavīkas pievārtē, pamestas fabrikas noliktavā, kuru ieskauj atkritumu šķirošanas urnas. "Es dažkārt izeju laukā un vienkārši salasu dažādas drazas, kuras pēc tam izmantoju kā perkusiju instrumentus," stāstījis pats mūziķis, kurš bijis arī "Sigur Ros" sastāvā grupas turnejās, pavadošais mūziķis Jónsi (Jón Þór Birgisson) solo projektā un piedalījies ierakstu sesijās kopā šogad viņsaulē aizgājušo komponistu Jouhanu Jouhansonu (Jóhann Gunnar Jóhannsson).

Ar Jū Bergeru Mīri, kurš pazīstams arī kā trio "Splashgirl" dalībnieks un bijis Nilsu Peteru Molvēru un Suzannu (Susanna) pavadošais mūziķis, kopīgi ierakstītais albums ir lielākoties abu kopīgu improvizāciju rezultāts. Mūziķi stāsta, ka, lai arī process bijis spontāns un ātrs – radījuši pa skaņdarbam no albumā iekļautajiem četriem dienā, viņi lielu uzmanību pievērsuši detaļām. It kā vienkāršām, pašsaprotamām, visiem zināmām spēles tehnikām piemītošām, taču ar milzu pietāti pret skanējumu jau ierakstā. Ja taustiņu tembrs vietām atgādina agrīno Īno (Brian Eno) ambienci, Farfisa – Terija Railija (Terry Riley) eksperimentus minimālismā, un, turpinot rakties pa atsaucēm, tā nonākt līdz "Velvet Underground" un Niko, "trešais scenārijs" jeb "The Third Script" ir teksts pats par sevi, viņējais – savējais.

"Septiņi" esot maģisks skaitlis. Ne tikai nedēļā ir septiņas dienas un uz planētas ir septiņi kontinenti, starp psihologiem pastāv uzskats, ka cilvēka īstermiņa atmiņas spēja kalibrēt informāciju robežojas ar septiņiem secīgiem mainīgajiem. Ņūkāslas maksimālisti "Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs" ar savu nepieradināto, sviedriem piesūcināto psihedēlisko rokmūziku pēdējos piecus gadus ir darījuši visu iespējamo, lai pārbaudītu klausītāju apziņas spēju robežas. Darījuši to no piesmakušiem pagrabiem Lielbritānijā līdz festivālam Roskildē, savā debijas albumā "Feed the Rats" un viss liecina, turpinās to darīt gaidāmajā – "King of Cowards", kas klajā nāks neilgi pirms festivāla Durbē.

Mūziķi katrs jau ilgāku laiku aizrautīgi nodarbojas arī citām lietām. Dziedātājs un sintezatorists Mets Beitijs (Matt Baty) izdevniecību "Box Records" un kopā ar basģitāristu Džonu Maiklu Hedliju (John-Michael Hedley) muzicē Ričarda Dousona (Richard Dawson) grupā. Ģitārists Sems Grānts (Sam Grant) vada "Blank Studios", kurā arī ierakstīts septembrī gaidāmais "PigsX7" albums. Nesen pievienojies kādreizējais kolektīva "Gnod" bundzinieks Kriss (Christopher Morley), un grupa arī jaunajā materiālā turpina doties pa Igija demences, "Sabbath" pagrimuma un "Motorhead" netīrumu klāto taku.

"Ārpusē stāvošie laida skatienu no cūkas uz cilvēku, no cilvēka uz cūku un atkal no cūkas uz cilvēku; taču pateikt, kurš ir kurš, vairs nebija iespējams", bet apvienība parāda, kuri dzīvnieki ir īstenie fermas saimnieki.

Biļetes uz astoto mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivālu "Zemlika" 19. un 20. oktobrī Durbē nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā "Bezrindas.lv".