Keitai Bušai 60: Emīlijas Brontē iedvesmotā hita 'Wuthering Heights' gotiskais stāsts

Ja par astoņdesmito gadu seksapīlās popzvaigznes tēlu bija atbildīga Madonna, tad krietni vien feministiskāku popdziedātājas tēlu, tiesa, atšķaidot to ar garīgu meklējumu un jutekliskuma notīm, pārstāvēja britu dziedātāja un laikmetīgās dejas "priesteriene" Keita Buša, kalpojot par iedvesmu virknei citu spēcīgu mākslinieču – Torijai Eimosai, Bjorkai, "Bat for Lashes" un "Florence and the Machine". Šodien, 30. jūlijā, viņai aprit 60 gadu, tāpēc piedāvājam iepazīties ar viņas debijas singla "Wuthering Heights" stāstu.