Svinot Latvijas valsts simtgadi, koncertciklā " Dzimuši Latvijā " Latvijā uzstāsies viens no trim pasaules labākajiem orķestriem – Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw". Koncerts notiks 8. novembrī uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves diriģenta Filipa Herevēges vadībā, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no VSIA "Latvijas Koncerti".

Kopā ar izcilo orķestri uzstāsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris. Solists – starptautiski atzītais, viens no mūsdienu visspožākajiem pianistiem – Jefims Bronfmans.

Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris ir viens no pasaules labākajiem orķestriem. Slavenais latviešu diriģents Mariss Jansons bija orķestra galvenais diriģents no 2004. līdz 2015. gadam. Orķestris ir dibināts 1888. gadā. Simtajā orķestra jubilejas gadā (1988) tas oficiāli saņēma apzīmējumu – "Karaliskais". Orķestra mājvieta ir viena no izcilākajām pasaules koncertzālēm – Amsterdamas "Concertgebouw". Orķestra patronese ir Nīderlandes karaliene.

Projektā "Side by Side" (Blakus) katrā Eiropas valstī, kurā orķestris uzstājas, koncerts tiek atklāts, atskaņojot vienu skaņdarbu kopā ar attiecīgās valsts Mūzikas akadēmijas studentu orķestri.

Filips Herevēge ir šībrīža pasaules diriģentu saraksta augšgalā galvenokārt tādēļ, ka, pētot vēstures materiālus par senlaiku instrumentiem un interpretācijas smalkumiem, Herevēge prot pietuvoties mūzikas būtībai un viņa radošais rokraksts ir spēcīgas personības apzīmogots.

Filips Herevēge ir dzimis Beļģijā 1947. gadā. Muzikālo izglītību viņš ieguvis Konservatorijā klavieru un ērģeļu klasē. Tajā pašā laikā Herevēge sācis savu diriģenta karjeru. 1970. gadā viņs izveidojis baroka mūzikas ansambli "Collegium Vocale Gent". Viņu regulāri aicina uz sadarbību pasaules labākie orķestri – "Vīnes filharmoniķi", Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris, Ņujorkas Sv. Lūkas orķestris u.c.

Latvijas Nacionālajā operā Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris atskaņos Kārļa Marija fon Vēbera uvertīru operai "Oberons" kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfonisko orķestri, Johannesa Brāmsa Otro simfoniju un Ludviga van Bēthovena Ceturto klavierkoncertu, kurā solists būs Jefims Bronfmans.

Jefims Bronfmans ir starptautiski atzīts kā viens no mūsdienu visspožākajiem un iemīļotākajiem pianistiem. Viņa spožo tehniku, spēku un izcilās liriķa dotības vienmēr slavē gan prese, gan klausītāji.Vasarās Bronfmans ir regulārs viesis Eiropas un ASV lielākajos festivālos. Viņš ir arī sniedzis daudzis solokoncertus lielākajās Ziemeļamerikas, Eiropas un Tālo Austrumu koncertzālēs, ieskaitot kritiķu un publikas slavētās debijas Kārnegija zālē (Carnegie Hall). Bronfmans ticis nominēts sešām "Grammy" balvām, plūcot laurus 1997. gadā ar trim Bartoka klavierkoncertiem, kas ierakstīti ar Esu Peku Salonenu un Losandželosas filharmonisko orķestri.

Koncertcikls "Dzimuši Latvijā" ir Latvijas valsts simtgades notikums.