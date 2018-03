Savukārt 22. martā Latvijas Radio koris kopā ar "Spīķeru kvartetu" pirmo reizi viesosies vienā no centrālajiem Latvijas simtgades svinību notikumiem Monako – festivālā "Montekarlo mākslu pavasaris" (Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo.

Koncertprogrammā "Baltijas valstu kordarbi un Johana Sebastiāna Baha mūzikas lappuses" līdzās baroka lielmeistara Johana Sebastiana Baha ērģeļkompozīcijām, ko atskaņos jaunās Elbas filharmonijas Goda ērģelniece un Lielās Mūzikas balvas 2018 laureāte Iveta Apkalna, izskanēs arī Pētera Vaska muzikālā meditācija Klusuma auglis (The Fruit of Silence) un Ērika Ešenvalda opuss Piliens okeānā (A drop in the Ocean), kurā apvienotas Mātes Terēzes un Sv. Asīzes Franciska lūgsnas.

Mūsdienu zviedru mūzikas meistars Anderss Hilborgs Latvijas Radio kora balsīs ievibrēs bezvārdu freskā Mouyayoum, savukārt norvēģu klasiķa Knuta Nīsteda muzikālo mantojumu pārstāvēs skaņraža slavenākais darbs "Immortal Bach", kura pamatā ir Baha korālis "Komm, süsser Tod".

Kora un ērģeļu balsis kopīgi saliedēsies Pētera Vaska "Laudate Dominum", kur līdzās kora replikām slejas izvērstas ērģeļu meditācijas, un igauņu komponista Arvo Perta lūgšanā "Salve Regina" – versijā jauktam korim un ērģelēm.

Diriģents Sigvards Kļava izjūtot saviļņojumu par gaidāmajiem Latvijas valsts simtgades svinību notikumiem, kuriem piemīt pirmreizīguma raksturs, jo "viss būs pirmo reizi – gan skatuviskā satikšanās ar ērģeļstabuļu valdnieci Ivetu Apkalnu, gan amerikāņu klasiķa Čārlza Aivza monumentālais un reti atskaņotais opuss, kas savā bagātajā mūzikas valodas dažādībā uzreiz rokās nedodas, gan Latvijas Radio kora tikšanās ar Monako festivāla "Montekarlo mākslu pavasaris" klausītājiem."

23. martā Latvijas Radio kora Latvijas valsts simtgades svinību nākamā pietura būs Monako karaļvalsts – festivāls "Montekarlo mākslu pavasaris" (Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo), kas, saskaņā ar princeses Greisas Kellijas savulaik izteikto rosinājumu, jau kopš 1970. gada kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem kultūras notikumiem Monako. Festivāla patrona tronis pieder Viņa Augstībai firstam Albertam II un princesei Karolīnei.

Koncertā, kas norisināsies Monako Okeanogrāfijas muzejā, skanēs Pētera Vaska "Līdzenuma ainavas" (Plainscapes) korim, vijolei un čellam – opuss, kas uzbur Latvijas dabas ainavu ar zvaigžņu juma mirdzumu, cilvēka meditatīvām pārdomām, dabas ritējuma vērojumu un krāšņu austošas saules rītu.

Viens no šī gada Montekarlo mākslu festivāla stūrakmeņiem ir amerikāņu klasiķa Čārlza Aivza radošais veikums – agrīnais opuss "Debesu valstība" (1899, The Celestial Country), kura tautiski romantiskajā partitūrā iegūlušas amerikāņiem labi atpazīstamas melodijas.

Amerikāņu skaņraža Čārlza Aivza opusu diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā atskaņos Latvijas Radio koris, solisti Rihards Millers (baritons), Jānis Kurševs (tenors) un stīgu virtuozi "Spīķeru kvartets", kura sastāvā muzicē orķestra "Sinfonietta Rīga" koncertmeistare Marta Spārniņa, viņas vietnieks Anti Kortelainens, orķestra altu grupas mūziķe Ineta Abakuka un Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra čellu grupas koncertmeistare Ieva Upatniece.