Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē šī gada 13. un 14. oktobrī ar divām atšķirīgām koncertprogrammām uzstāsies viens no pasaules izcilākajiem mūziķu kolektīviem – Leipcigas "Gewandhaus" orķestris – sava jaunā mākslinieciskā vadītāja Andra Nelsona vadībā, portālu "Delfi" informē Andreja Žagara Kultūras atbalsta un attīstības fonda komunikācijas vadītājs Jānis Žagars.

13. oktobra programmā kopā ar orķestri dziedās soprāns Kristīne Opolais, kura uzstājas gan pasaules lielākajos operteātros, gan prestižākajās koncertzālēs. Viņas balsī koncertā skanēs vēstules skats un Lizas ariozo no Pētera Čaikovska operām "Jevgeņijs Oņegins" un "Pīķa dāma". Koncertā pirmoreiz Latvijā izskanēs arī Andra Dzenīša jaundarbs "Māra", kas komponēts pēc Bostonas simfoniskā orķestra un Leipcigas Gewandhaus orķestra pasūtījuma. Andra Nelsona vadībā tā pasaules pirmatskaņojums notiks 2018. gada septembrī Leipcigā, bet Bostonā, to dzirdēs novembrī. Koncerta otrajā daļā skanēs monumentālā, hrestomātiskā Gustava Mālera Pirmā simfonija, kas pazīstama ar nosaukumu "Titāns".

Atgādinām, ka šī pati programma 16. oktobrī izskanēs arī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

14. oktobra koncerta pirmajā daļā kopā ar orķestri muzicēs harizmātiskais zviedru trompetists, izcilais virtuozs, viens no mūsdienu ievērojamākajiem trompetes spēles meistariem Hokans Hardenbergers. Koncertam izvēlēts pazīstamā 20. gadsimta vācu avangarda komponista Brenda Aloiza Cimmermana Trompetes koncerts "Nobody Knows the Trouble I See". Koncerta otrai daļa atvēlēta Gustava Mālera piecdaļīgajai 5. simfonijai, kuru klausītāji atpazīst gan pēc slavenā sēru marša, gan vēl zināmākā "Adagietto".

Jau ziņots, ka Andris Nelsons Leipcigas "Gewandhaus" orķestra mākslinieciskā vadītāja amatā stāsies no 22. februāra, ieskandinot vairākus koncertus Leipcigā. Izcilā kolektīva koncertu ģeogrāfija šogadā aptver Londonu, Stokholmu, Maskavu, Sanktpēterburgu, Helsinkus, kā arī Latviju.

"Toreiz mans lēmums uzticēt Latvijas Nacionālās operas galvenā diriģenta amatu jaunam orķestra mūziķim, kurš sasniedzis 24 gadu vecumu un tikai sāk savu diriģenta karjeru, sabiedrībā tika uzskatīts par nepieņemamu un tika asi kritizēts. Taču jau pēc pirmajām Andra nodiriģētajām izrādēm LNO, varēja redzēt viņa lielo talantu, ko šodien novērtē visā pasaulē. Tas bija nozīmīgs mākslinieciskās izaugsmes posms gan Andrim Nelsonam gan Latvijas Nacionālajai operai! Esmu gandarīts un lepojos, ka šodien viņa lielais talants ir atzīts visā pasaulē, tostarp - ar divām "Grammy" godalgām.

Kopumā šajā gadā fonda programmā būs virkne spožu, pasaules līmeņa kultūras notikumu, kurus atklāsim drīzumā. Tie būs saistoši ikvienam kultūras cienītājam un atzīmēs gan ārvalstu, gan mūsu pašu skatuves mākslinieku sasniegumus, ļaujot Latvijai baudīt kultūras lielvalsts statusu," stāsta Andrejs Žagars.

Koncertcikls "Dzimuši Latvijā" ir Latvijas valsts simtgades notikums, kuru atbalsta Kultūras ministrija. Koncertcikla ietvaros Latvijas klausītājiem tiek piedāvāta iespēja pieredzēt gan Latvijas jauno talantu, gan jau starptautiski atzītu un pasaulē pieprasītu mūzikas zvaigžņu uzstāšanos Latvijas simtgadē Latvijas koncertzālēs.

