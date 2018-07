Laikmetīgās mūzikas apvienības izpildītā programma sola skanēt kā oda melanholijai un melnām, skaistām skumjām. Terēzas Dlouhijas dzidrā balss bez vibrācijas, Toma Povelsa ģitāras stīgas, Maikela Šmida flauta un Evas Reiteres maigā viola da gamba – viss nedaudz pastiprināts rada viegli mokošu un reizē apreibinošu miniatūru mozaīku. Koncertā sajauksies īsas, saldsērīgas melodijas, Pērsela stila ostinato, simtiem reižu palēninātas popmūzikas dziesmas un naksnīgas apjausmas.

Līdzās senajai mūzikai koncerta programmā būs dzirdami četri austriešu komponistes un instrumentālistes Evas Reiteres skaņdarbi. Viņas muzikālā daiļrade aptver teju četrus gadsimtus. Studiju gados Reitere nodevās seno laiku mūzikai – Vīnē un Amsterdamā viņa studēja flautas un viola da gamba spēli un veltīja sevi 16. un 17. gadsimta mūzikai, ko dažādu ansambļu sastāvos spēlē arī šobrīd. Tajā pašā laikā komponiste vienmēr bijusi saistīta ar laikmetīgo mūziku, kas viņu interesē gan kā izpildītāju, gan komponisti. Mūziķe it kā atrauj senos mūzikas instrumentus no to tradicionālā konteksta un tuvina mūsdienu muzikālajai pasaulei, pētot smalko robežu starp akustisko un elektronisko mūziku. Veicot rūpīgus pētījumus, viņa atklāj aizvien jaunas, līdz šim neizmantotas skaņas iespējas.

Ictus Ensemble, kura sastāvā spēlē arī Eva Reitere, ir viens no vadošajiem laikmetīgās mūzikas ansambļiem pasaulē. Ansamblis darbojas jau teju 25 gadus, un tā sastāvā ir aptuveni 20 mūziķu, izdoti ap 20 albumu. Ik gadu Ictus Ensemble veido īpašu muzikālo programmu prestižajiem Beļģijas mākslas centriem "Bozar" un "Kaaitheater", kā arī ir rezidenti Lilles operā (l'Opéra de Lille) Francijā.

Programmā: Evas Reiteres (1976), Jirga Freja (1953), Džona Daulenda (1563-1626), Artura Lavendjēra (1987), Tobiasa Hjūma (1569-1645), Volfganga Miterera (1958), Bernharda Gandera (1969), Tomasa Kempiona (1567-1620), Frančesko Filideja (1973), Stīvena Gudāla (~1650) un Burharda Štengla (1960) skaņdarbi.

Mūsdienu mākslas festivāls "Liepājas mākslas forums" kļuvis par "Lielā dzintara" tradīciju un šogad notiks ceturto reizi. No 28. līdz 30. septembrim Liepājas koncertzāle piedāvās kopumā 10 dažādu žanru notikumus – no mūzikas un dejas līdz kino, teātrim un vizuālajai mākslai. Mūsdienu mākslas aktualitātes Eiropā un pasaulē festivālā atspoguļos spilgti mākslinieki no Latvijas un savu žanru līderi no ārvalstīm.

Biļetes uz koncertu "Melnāks par melnu" iegādājamas "Lielā dzintara" informācijas centrā, "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.