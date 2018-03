Latvijas mūzikas izdevniecības "I Love You Records" pārstāvētās baltkrievu grupas " Super Besse " ieraksts "La Nuit*" iekļauts Eiropas neatkarīgo mūzikas kompāniju asociācijas IMPALA 2017. gada labāko albumu sarakstā, portālu "Delfi" informē izdevēju pārstāve Dace Volfa.

Nominēto albumu skaitā ir arī "The xx", "Fever Ray", Loras Marlingas, "King Krule" un "Loney Dear" jaunākie ieraksti, vēsta asociācija un prestižais mūzikas izdevums "Music Week". Kopā IMPALA ievērību izpelnījušies 22 mākslinieki no 19 valstīm. Asociācija veido labāko albumu sarakstu jau astoto reizi, starp iepriekšējo gadu uzvarētājiem ir Hosē Gonzaless, "Caribou", "The xx", Adele, "Efterklang".

IMPALA (Independent Music Companies Association) ir 2000. gadā dibināta organizācija, kas apvieno Eiropas neatkarīgās mūzikas kompānijas, pārstāvot to kopīgās intereses mūzikas industrijā. Asociācija norāda, ka mūsdienās tieši tā dēvētie "neatkarīgie", kas 99% ir mazie vai vidējie uzņēmumi, ir pasaules līderi jaunu talantu atrašanā, kultūras daudzveidības veicināšanā, kā arī izdod 80% mūzikas ierakstu.

Latvijas mūzikas apgāds "I Love You Records" kļuva par IMPALA biedru 2016. gadā, pievienojoties vairākiem simtiem kompāniju, tostarp "4AD", "XL Recordings", "Young Turks". Jau pirmajā dalības gadā IMPALA labāko albumu sarakstā nonāca "Love You Records" izdotais grupas "Židrūns" ieraksts "Židrūns un tas, ko nevar nest", tomēr 2016. gada labākā albuma titulu ieguva dāņu mūziķe Agnese Obela, pārspējot ne vien "Židrūnu", bet arī "Radiohead".

2015. gadā "I Love You Records" sāka sadarbību ar Baltkrievijas grupu "Super Besse", izdodot tās albumus "63610*" (2015) un "La Nuit*" (2017). Pēdējais no tiem iekļauts jaunajā IMPALA sarakstā.

Visus IMPALA 2017. gada labākos albumus var noklausīties "Spotify".