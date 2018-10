Mūzikas un mākslas festivāls 'Bildes' izziņo koncertprogrammu

Festivāls sāksies 4. novembrī pulksten 16.00 ar "Stipro sievu" piecu gadu jubilejas koncertu, kas notiks koncertzālē "Koka Rīga". Koncertu vadīs Varis Vētra.

11. novembrī notiks koncerts "Ielūdz "Bilžu" mūziķi un viņu bērni" mūzikas klubā "Kaļķu vārti". To vadīs Arnis Miltiņš. Pārstāvot "Bilžu" dalībnieku muzikālās ģimenes, uz vienas skatuves dziesmās, emocijās un profesionālajā pieredzē dalīsies dažādu paaudžu festivāla dalībnieki un viņu bērni.

Koncertā uzstāsies: Miltiņu ģimene, Ziemeļu ģimene, Helma Elvīra un Mārtiņš Križevici, Aleksandrs un Inta Pauļuki, Daira Madara un Uldis Kākuļi, Henrijs un Guntars Mucenieki, Pūpolu ģimene, Horens Stalbe ar bērniem, Elza un Atis Ieviņi, Īļu ģimene, Ārijs Šķepasts un Ādamsoni, Elviss un Ivars Pētersoni, Magdalēna Kuple un Agita Kaužēna, Patriks un Ēriks Budēvici, Lukass Edgars un Rolands Lappuķes.

Foto: Inese Grizāne

14. novembrī klubā "Kaļķu vārti" notiks Folkkoncerts, ko vadīs Egons Pičners. Koncertā uzstāsies: etnoprieka grupa "Ogas", Inta Pauļuka, Ēriks Loks, Jānis Jansons, Uldis un Matīss Ozoli, Arnis Miltiņš, Anta Eņģele, Sandra Bula un Āris Ziemelis, Felikss Staņevičs, Egons Pičners, Valdis Atāls, Mikus Frišfelds, Silvestrs Sīlis, Agita Kaužēna, Uldis Kākulis, Haralds Sīmanis.

Savukārt 15. novembrī klubā "Kaļķu vārti" izskanēs Jauno dziesminieku koncerts, ko vadīs Mārtiņš Križevics. Koncertā piedalīsies mūziķi, kuri kā dziesminieki jau ir iemantojuši atpazīstamību, kā arī pavisam jauni dziesminieki: Gatis Zotovs, Dārta Legzdiņa, Henrijs Eduards Mucenieks, Kintija Alpe, Renārs Veličko, Mārtiņš Križevics, Elīzabeta Krēģere, Matīss Skrebelis, Arnis Ozoliņš, Māra Kalniņa un Andis Jēkabsons, Matīss Kalniņš, Laura Lo, Agija Kalve, Edgars Rakovskis, Anete Kozlovska, Lukass Edgars Lappuķe, Mikus Straume.

Festivāla turpinājumā, 19. novembrī mūzikas namā "Daile" – Blūza koncerts. Festivāla Blūza koncertu tradīcija tiek kopta jau no deviņdesmitajiem gadiem, un šobrīd ir viena no nedaudzajām iespējām plašākai sabiedrībai redzēt un dzirdēt Latvijas blūzmeņus uz vienas skatuves. Koncertu vadīs Jānis Bukums. Koncertā uzstāsies: Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "The Blues Gang", "Vocada", Ieva Kākule, "Lavrix Blues Band", Jānis Vanadziņš, Ieva Sutugova, "Big Eye Bee", Vjačeslavs Mitrohins, "Rahu the Fool", "The Twins Peek", Kristaps un Valdis Vanadziņi, "Exiled in Brussels", "Bague Duo".

Spīķeru koncertzālē 24. novembrī skanēs "Bildēs" sevi pieteikušo grupu un radošo personību kopprojektu koncerts. Koncertu vadīs jaunais aktieris Māris Skrodis. Koncertā uzstāsies: Lauris Bush & Chaula.tv raidījumu vadītājs Ēriks Saksons, "Matek" & Jaunā Rīgas teātra aktieris Reinis Boters, "Mēnessputni" & pasākumu vadītājs Gatis Smidrovskis, "Kanisaifa" & Dailes teātra aktieris Lauris Dzelzītis, "Raiņa iela 11" & aktieris Andris Morkāns, "Strapon" & Dailes teātra aktrise Lelde Dreimane un dzejnieks Kārlis Lauskis u.c.

Novembra pēdējā nedēļas nogalē, kā jau ierasts, festivāls iemājos Rīgas Kongresu namā. 30. novembrī notiks Jauno grupu un "Bilžu" veterānu kopprojektu koncerts, ko tradicionāli vadīs Andris Freidenfelds un kurā uz skatuves kāps "Bezvējš" un Fēlikss Ķiģelis, "Cellar Cat" un Arnis Slobožaņins, "NeimoM" un Juris Kulakovs, "Jānis Irbe Band" un Juris Lasinskis, "Skinny Cheese" un Mārtiņš Bērtulis, "The Big Deal" un Gvido Linga, "The Grooving Miles" un Lauris Valters, "45.VSK" un Ieva Sutugova, "Ignis" un Aleksandrs Kazakovs, "Saulei i tuvāk" un Maija Sējāne-Īle un Nils Īle, "Riverfall" un Armands Alksnis, "Beat Friend" un Jānis Stībelis. Koncerta viesi: "Kumosiņš", "Moderans", "Jauda", "Bekars" un Annemarija Moiseja.

Foto: Agris Priedītis

Savukārt 1. decembrī pulksten 12.00, Rīgas Kongresu namā notiks koncerts bērniem, kas jau 26 gadus ir festivāla neatņemama sastāvdaļa un ko vadīs Igeta Gaiķe un Domeniks Janaitis. Koncertā uzstāsies "Dzeguzīte", "Knīpas un knauķi", "Tev un man", "Vējā", "Ādažu taurenīši", "Podziņas", "Kolibri", Kaukuļu ģimene, Elza un Atis Ieviņi, "Poppy", "Pusnotis" un Lauris Valters, "Notiņas" no Valmieras, "Tarkšķu mandolīnisti", deju grupa "Dzirnas" u.c.

Tās pašas dienas vakarā pulksten 18.00 laiks būs pienācis tradicionālajam "Bilžu" veterānu koncertam, ko vadīs Ēriks Loks. Tajā dalību apstiprinājuši: "Stiprās sievas", r/a "Zvani", "Dzidriņas megasistēma", Annija Putniņa un brāļi Petrauski, "Harmonija Rīgai", "Urbix", Vjačeslavs Mitrohins, "Armandsound", Līga Rīdere un Jānis Bukums, Ieva Akuratere un Aivars Hermanis, "Dzeltenie pastnieki", Varis Vētra, Laimis Rācenājs, Ivars Pētersons, "Denktie vīri", "Pērkons" u.c.

Biļetes uz koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

Pieteikumi kolektīvajiem apmeklējumiem un papildu informācija par koncertiem: "Bilžu birojs", tālruņa numurs 29282866, e-pasts bildes@bildes.lv.