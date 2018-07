Jau šonedēļ no 3. līdz 5. augustam Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, norisināsies 10. Starptautiskais mūzikas festivāls " Laba daba " . Kopumā uz piecām skatuvēm koncertēs vairāk nekā 70 dzīvās un elektroniskās mūzikas apvienības no Latvijas un ārvalstīm, bet par galvenajiem ārvalstu viesiem izvēlēti islandieši "Múm" un regeja grupa "Inner Circle" no Jamaikas, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

No ārvalstu viesiem festivālā uzstāsies Jamaikas regeja smagsvari "Inner Circle", kas pazīstami ar saviem hītiem kā "Bad Boys" un "Sweat (A La La La La Long)", Islandes grupa "Múm", igauņu grupa "Sociasylum", dream pop apvienība "Pia Fraus", regeja izpildītāji "Reggaeon" no Gruzijas, "Astra The 22s" no ASV, "Onogana" no Izraēlas, "Obi" trio no Brazīlijas, "Ministry of Echology" no Lietuvas, "Dearth" no Vācijas un ska-core grupa "Ferris Wheel" no Baltkrievijas.

Savukārt no Latvijas mūziķiem festivālā uzstāsies "Auļi", "Satellites LV", "Dzeltenie pastnieki", "Jauno Jāņu Orķestris", "Grupa Ufo", "Oranžās brīvdienas", "ZeMe (Laima Jansone & Dj Monsta)", "Nils Īle & Kanisaifa", "Riga Reggae", "Bērnurīts", Kārlis Kazāks, "Mary Jane", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Zaķis", "The Bad Tones", "Rāva", "Reiner", "Future Jets", "Imanta Dimanta", "PND", "Kasetes", "Elektrofolk", "Waterflower", "Dūmu Zārka Zēni", Evija Vēbere, Sniedze Prauliņa, "Saucējas", "Oskars Jansons un Montserrat", "Cellar Cat", "Podruga", "Zāle", "LNSO Stīgu Kvartets", "Compan", "Johnny & The Burnouts", Aleksandra Špicberga, "Nova Koma", "Grupa Sigma", "Jacob Noiman Festival Band, "Jacques Of S'T'A", "Čipsis Un Dullais", "Ozols & Tehnikums" un "Rikši".

Festivālu "Laba daba" šogad pirmo gadu papildina plaša laikmetīgās dejas, objektu, leļļu un netradicionālo formu teātra izrāžu programma, kurā būs vērojamas astoņas izrādes gan īpaši bērniem, gan visa vecuma skatītājiem. Festivālā varēs vērot jaunākās paaudzes laikmetīgās dejas horeogrāfu skatījumu uz kustību, telpu, objektiem, pašmāju un starptautiskas sadarbības objektu izrādes, spilgtas bērnu izrādes un teātra valodā radītas refleksijas par mākslinieka dzīvi 20. gadsimta sākumā.

Tradicionāli viena no gaidītākajām un skaistākajām darbnīcām ir ģipša krūšu atliešanas darbnīca, kurā šo deviņu gadu laikā ir atlietas 700 krūtis un iztērētas deviņas tonnas "Knauf" ģipša. Festivālā pie šķūņa sienas varēs arī aplūkot 17 vizuālus stāstus par ģipsī atlieto krūšu stāstiem, par ceļiem un notikumiem, kurus šie atlējumi ir piedzīvojuši pēc festivāla.

Visu festivāla laiku, no piektdienas pulksten 16.00 līdz pat agram svētdienas rītam, Radio NABA studija raidīs festivāla notikumus arī tiešraidē FM 95,8 un naba.lv. Programmā būs dzirdamas intervijas, raidījumu speciālizlaidumi un tematiski ieskati festivāla norisēs, koncerti, muzikālas performances, koncerti no lielajām skatuvēm, sarunas, spēles un konkursi. Radio tiešraides aktivitātēm varēs sekot līdzi #LabaDabaLive.

Paralēli muzikālajam un mākslinieciskajam piedāvājumam notiks sportiskas, izglītojošas, atpūtas un radošās darbnīcas, piemēram, būs bērnu rotaļu zona ar vigvamiem. Mazajiem īpašs prieks būs par lielajiem ziepju burbuļiem un žonglēšanas meistariem, par "Oscars Fish" darbnīcu, kurā viņi varēs zīmēt, locīt, krāsot okeānu, zivis un citas jūras radības. Lielie varēs kalt monētas, pīt mandalas vai balto zīmju darbnīcā meklēt savu spēka zīmi, piedalīties Rīta jogā un priecāties par Capoeira vai āfrikāņu dejotāju uzstāšanos. Darbosies "Royal Dandy Barbershop" frizieri un bārdas meistari.

Šogad jaunums ir Labdarības pļava, kurā "Fonds Līdzskaņa" rīkos labdarības izsoli. Turpat pļavā darbosies "Dzīvo sapņu dārzs", kurā būs pieradinātas kazas, vistas, pīles, zaķi, u.c., kurus varēs pabarot paglaudīt un izjāt skaista Šetlandes ponija mugurā.

Aktīvākajiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties volejbola, strītbola, futbola, kroketa turnīros, bet ekstrēmākām aktivitātēm būs pieejama katapulta. Kino zālītē tiks rādīta "2Annas" veidotā kino programma. Īpašs notikums būs "Laba daba" lielā pūķa laišana, kas būs lielākais paceltais festivāla karogs Latvijā.

Kā katru gadu festivāls domā par lielāku komfortu ģimenēm ar mazuļiem. Darbosies radošs dienas bērnu dārzs, telšu pilsētiņā atdalīta teritorija teltīm, kurās nakšņos vecāki ar bērniem, kā arī izveidota atpūtas telts ģimenēm ar zīdaiņiem (Babyroom) - atsevišķa vieta, kur ģimenēm ar maziem bērniem atpūsties, nomainīt autiņus un paēst.

Ņemot vērā īpaši karstos laika apstākļus, organizatori norāda, ka festivāla teritorijā būs pieejams bezmaksas dzeramais krāna ūdens un dušas (3 eiro). Būs iespēja atveldzēties āra dabas baseinā vai braukt uz netālu tekošo Gauju. Īpašs prieks visiem, kas uz festivālu plāno braukt ar riteni vai ar stopiem, – šogad asfalta segums ir noklāts līdz pašiem Ratniekiem.

Biļetes uz festivālu pieejamas visās "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā.

Vairāk informācijas festivāla mājaslapā.