Norises vieta un koncerta sākums

Jau tradicionāli turnejas atklāšanas koncerts notiks Lielupes pļava pretim Jelgavas pilij. Ieeja koncerta teritorijā būs no Rīgas ielas pie Lielupes tilta, pretim veikalam "Krūza" un no Vecā ceļa.

Ieeja koncerta teritorijā būs no pulksten 18.00. Koncerta sākums pulksten 20.00. Koncerta īpašie viesi – grupa "Sudden Lights".

"Prāta vētras" menedžments lūdz koncerta norises vietā ierasties laikus un būt pacietīgiem. Tik plaši apmeklētos koncertos viss aizņems vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude, ēdienu un dzērienu iegāde utt.

Biļetes

Biļetes uz šo un citiem "Skārda bungu tūres" koncertiem nopērkamas eKase.lv, TK "Spice" info centrā Rīgā un Jelgavas kultūras nama kasē.

Biļešu cena 25 eiro. Koncerta dienā pie ieejas biļešu cena būs 30 eiro.

Bērni līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) koncertu vecāku pavadībā ar apmeklēt bez maksas.

Koncerta teritorijā būs iespējams norēķināties ar skaidru naudu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās arī ar maksājumu kartēm.

Fanu zona

Visos "Skārda bungu tūres" koncertos skatuves priekšā atradīsies Fanu zona. Tā ir sadalīta A pusē un B pusē, kas ir identiskas. Rīkotāji mudina sekot norādēm par ieejām fanu zonā un dodieties uz tām laikus.

Fanu zonā aizliegts ienest alkoholiskos dzērienus

Transports

Velosipēdus varēs novietot "Ergo" velonovietnē Rīgas ielā pretim skatuvei.

Automašīnas varēs novietot stāvlaukumos pie Zemgales Olimpiskā centra un Jelgavas Ledus halles, pie Lielupes krasta promenādes, Cukura ielā, Peldu ielā, Vecajā ceļā pie Lielupes, aiz Jelgavas pils un Sporta ielā 2C kāarī citos pieejamos stāvlaukumos, kas norādīti shēmā. Pilssalas ielā transportlīdzekļus varēs novietot ar organizatoru izsniegtām caurlaidēm.

Informējam, ka, ņemot vērā intensīvo gājēju plūsmu pēc koncerta, no koncerta teritorijai piegulošajām autostāvvietām būs iespējams izbraukt tikai 30 minūtes pēc koncerta noslēguma.

Sadarbībā ar AS "Pasažieru vilciens" koncerta dienā vilcieniem Rīga –Jelgava būs papildvagoni, savukārt pēc koncerta pulksten 00.45 no stacijas Jelgava (pulksten 00.50 no stacijas Cukurfabrika) aties papildus vilciena reiss uz Rīgu. Biļetes uz šo reisu no 11. jūlija iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā. Koncerta norises vietai tuvākā stacija apmēram 15 minūšu gājienā ir Cukurfabrika. Vilciens Rīgā pienāks pulksten 1.27. Aplūkot vilcienu kustības sarakstu un iegādāties e-biļeti var www.pv.lv.

Ko nedrīkst ienest

Koncerta teritorijā nedrīkst ienest lietussargus, "selfijstikus", foto un video apartūras statīvus, saliekamos krēsliņus, ēdienu un dzērienus, profesionālu foto, video un audio aparatūru (izņemot ar pasākuma organizatora īpašu atļauju), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzerpildspalvas, bīstamas vielas un priekšmetus, motocikla ķiveres, skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus, dzīvniekus.

Pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.

Jau ziņots, ka "Prāta vētra" savu šīs vasaras turneju uzsāks 21. jūlijā ar koncertu dzimtajā Jelgavā. Turpmākie koncerti gaidāmi 28. jūlijā Valmierā, 3. augustā Ventspilī, 11. augustā Daugavpilī un 17. augustā Rīgā.