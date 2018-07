Pirmdien, 2. jūlijā, nepilnas trīs nedēļas pirms koncertturnejas uzsākšanas, grupa " Prāta vētra " publicē videoklipu dziesmai "Ogles" no jaunā albuma "Par to zēnu, kas sit skārda bungas".

Videoklipa pirmizrāde notika pulksten 11.00 portāla "Delfi" raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu" un tūlīt pēc tam tas skatāms arī grupas "Youtube" kanālā un "Facebook" kontā.

"Dziesmas saturs cieši sasaistās ar Dziesmu un deju svētku laiku," intervijā Jānim Domburam saka Renārs Kaupers. Viņš atminas laiku, kad paši grupas dalībnieki kā orķestra mūziķi piedalījusies svētkos. "Grupa klipā ir kā likteņlēmeji, kas met kauliņus, uzdodot jautājumu, cik katram no mums dzīvē ir pašiem savas izvēles," stāsta "Prāta vētras" līderis.

"Runājot ar draugiem par jauno albumu, gandrīz visi atzīmē – tās "Ogles" gan jums ļoti labi sanākušas. Jāsaka, ka jau ierakstā bija sajūta, ka šeit ir kas vairāk par vidēju albuma skaņdarbu. "Youtube", "Spotify" un citas platformas arī apliecina, ka "Ogles" ir pieprasītākā un klausītākā jaunā albuma dziesma. Tad nu skatīsimies, - varbūt mums ir darīšana ar "Prāta vētras" jauno laiku Zelta dziesmu fonda jaunpienācēju, ko daudzus gadus ar prieku spēlēsim koncertos!" tā par dziesmu saka Renārs Kaupers.

Video klipa režisora pienākumi atkārtoti uzticēti Aivaram Čivželim, jeb PapaČi, kurš arī šoreiz pieņēma izaicinājumu pārvērst dziesmu redzamā stāstā: "Šis ir parasts stāsts no mūsu katra dzīves. To varētu nosaukt par simbolisku salīdzinājumu. Meitene no spēles, ko mēs visi pazīstam kā "Cirks", aicina savā dzīvē puisi. Var redzēt, ka meitene ļoti labi un viegli orientējas šajā spēlē, ko sauc par dzīvi, jo "Cirks" ir viņas vide, turpretī puisim iet daudz grūtāk. Viņš kāpj pa trepēm uz augšu, tad krīt lejā, atgriežas uz sākumu un mēģina vēlreiz... Grupa klipā ir kā liktens "kalpi", kas, metot kauliņus, veido šo cilvēku dzīvi. Jo dzīve ir cirks un cirks ir dzīve!"

Klipa operators ir Jānis Andrejevs, producente – Kristele Pudāne.

Dziesmai "Ogles" ir arī versijas angļu valodā ("Nothing Lasts Forever") un krievu valodā ("Контакты"). Tās var klausīties visos digitālās straumēšanas kanālos.

Jau 21. jūlijā, sāksies grupas "Prāta vētra" "Skārda bungu tūre". Tā norisināsies piecās Latvijas pilsētās – Jelgavā (21. jūlijā), Valmierā (28. jūlijā), Ventspilī (3. augustā), Daugavpilī (11. augustā) un Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē (17. augustā). Savu dalību tūres koncertos kā īpašie viesi ir apstiprinājuši jaunās latviešu grupas "Sudden Lights" puiši, kurus plašāka publika pamanīja šī gada "Supernovas" konkursā.

Biļetes uz koncertiem var iegādāties www.ekase.lv, t/c "Spice" informācijas centrā un pilsētu kultūras namu kasēs.