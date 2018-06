Līdz šim klipi tapuši četrām dziesmām no jaunākā albuma "Heya Some Kind Of Fish…" – "Camel's Desert Party", "Cats Don't Speak", "Squash Express" un "Conde De Pimientos".

Video izveidoti sadarbībā ar Valdi Krūmiņu un Rīgas pasākumu norises vietu "One One". "Šie video ir jaunākā albuma esence," uzsver grupas līderis un ģitārists Elvijs Grafcovs. "Tajos mūs var redzēt spēlējam pašu vismīļākos albuma skaņdarbus, kas arī vislabāk atspoguļo tā garu. Dažus aranžējumus gan esam nedaudz pamainījuši un, protams, arī solopartijas ir brīvi improvizētas un atšķirīgas, tāpat kā katrā mūsu koncertā."

Klātienē dzīvajā izpildījumā grupu "Very Cool People" (VCP) varēs sastapt 13. jūnijā pulksten 19.00 Berga bazāra Vasaras festivāla koncertsērijas programmā.

"Very Cool People" ir viena no aktīvākajām un atraktīvākajām Latvijas fankmūzikas grupām, kas cenšas sarežģītu un nopietnu mūziku padarīt viegli uztveramu un saprotamu ikvienam. VCP spēlē oriģinālmūziku, iekļaujot dažādus jazz, funk, soul, klezmer, rock un hip-hop mūzikas elementus. Grupā darbojas Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Jēkabsons (tenorsaksofons), Kristaps Ļubovs (baritonsaksofons), Laura Rozenberga (trombons), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Vitkus (taustiņi), Valters Sprūdžs (bass) un Andris Buiķis (bungas).

VCP līdz šim laiduši klajā četrus albumus, kas visi tikuši nominēti Latvijas Mūzikas Ierakstu gada balvai: "Very Cool People" (2009), "Cruising in the Trolley" (2012) "Funkology" (2015) un "Heya Some Kind Of Fish! We Don't Know The Name Of This Fish In English, But In Latvian It Is Vimbas" (2017).