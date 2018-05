13. oktobrī " Palladium " koncertzālē sava jaunākā albuma "Lies Are More Flexible" atbalsta tūres ietvaros uzstāsies islandiešu alternatīvās elektroniskās mūzikas apvienība "GusGus", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

"GusGus" 10. studijas albums "Lies Are More Flexible" klajā nāca šī gada 23. februārī, un tajā apkopotas astoņas deju mūzikas stilā ieturētas kompozīcijas, kas liecina par apvienības nepārtraukto attīstību, taču vienlaikus ļauj nekļūdīgi atpazīt grupas rokrakstu, turklāt puse kompozīciju ir instrumentālas.

"GusGus" vienmēr atļāvušies eksperimentēt ar dažādiem elektroniskās un deju mūzikas stiliem, un šis albums nav izņēmums – tajā var atrast tik atšķirīgu amplitūdu kā Italo Disco un progresīva house mūzika. Spilgtāko kompozīciju skaitā varētu izcelt singlu "Featherlight"; emocionālas lirikas piesātināto "Don't Know How To Love" (kurā grupas solistam Danielam pievienojas Džons Grānts (John Grant), ritmisko "Fireworks" un 80. gadu stilā ieturēto "Lies Are More Flexible".

Pirmā starptautiskā atzinība islandiešu kolektīvu sasniedza 90. gadu nogalē, kad radiostacijās un TV kanālos parādījās gana ekscentriskie skaņdarbi "Ladyshave" un "Starlovers". Vēl plašākas publikas uzmanība tika pievērsta 2002. gadā ar ceturto albumu "Attention", no kura kompozīcijas "Moss" un jo īpaši "David" kļuva pat par deju hitiem. Albuma "Arabian Horse" megahits "Over" un diska "Mexico" hiti "Obnoxiously Sexual", "Crossfade" un "Mexico" turpina tradīciju.

Kopš dibināšanas 90. gados apvienības piedzīvojusi vairākas sastāva maiņas. Patlaban "GusGus" kodolu veido komponists, producents un programmētājs Birgirs Torarinsons (aka Biggi Veira) un vokālists Daniels Augusts Haraldsons (Daníel Ágúst Haraldsson), kurš pagājušogad atzīts par Islandes izcilāko popdziedātāju.

Biļetes pārdošanā "Biļešu servisa" kasēs un internetā no trešdienas, 2. maija, pulksten 10.00.