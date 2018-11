Pašmāju rokgrupa 'Neon Saturdays' laiž klajā albumu un izziņo koncertus

Viena no šī gada skaļākajām jaunajām Latvijas mūzikas grupām "Neon Saturdays" 9. novembrī laiž klajā savu jaunu studijas albumu "Freaks In The Ocean" un izziņo prezentācijas koncertus.

Jaunajā albumā iekļautās dziesmas ir abstrakti stāsti, kurus iedvesmojusi bērnība deviņdesmitajos gados un jaunā gadsimta sākumā, Latvijā, skaidro grupas dalībnieki.

"Domāju piekritīsiet – bērnība un pieaugšana vien retajam paliek atmiņā kā garlaicīgs, vienmuļš dzīves posms. Mums četriem šie gadi bija zīmīgu mirkļu un piedzīvojumu pilni. Pozitīvie un negatīvie iespaidi izveidoja mūs tādus, kādi šobrīd esam un manuprāt ir galvenais iemesls, kādēļ mūsu dzīves ceļi reiz krustojās. Mēs sākām radīt mūziku, jo vēlējāmies paust savas domas par apkārtējo pasauli, taču katrs individuāli nebūt nebijām tie skaļākie un pašpārliecinātākie runātāji," par "Neon Saturdays" vīziju stāsta grupas līderis Andris Ēvelis.

"Manuprāt, mūzika ir mūsu supervaroņa apmetnis. Īpašs elements, kas dod mums pašpārliecību, drosmi izpausties, uzrunāt sabiedrību. Skatuve dara brīnumus ar cilvēka raksturu un potenciālu," piebilst bundzinieks Linards Lazdiņš.

"Nu jau teju aizvadītā desmitgade man paliks atmiņā ar cilvēkiem, kuri nespēj atrast vietu pasaulē un ir pastāvīgā, produktīvā nemierā. Dzīvojam laikā, kurā globāli, ātros tempos un ar lielu enerģiju tiek apspriestas un transformētas sabiedrības vērtības, uzskati, uzvedības normas. Šāds novērojums iedvesmoja mūs tiktāl, ka attapāmies, veltot lielu daļu savas daiļrades tieši mūsu bērnībai un mūsdienās aktuālajām sociālajām tēmām," komentēja ģitārists Edvīns Rakickis.

"Šajā albumā pievērsāmies tādiem tematiem kā sociālo paradumu laušana, audzināšanas kļūdas, jauna dvēseliska piepildījuma meklējumi par spīti tam, ka viss jau šķiet redzēts, izjusts. Katra dziesma ir atsevišķs, ļoti personisks stāsts, kurā kāds no mums atklāti runā par piedzīvoto. Tādēļ noskaņa mainās viscaur albumam," piebilda basģitārists Mārtiņš Rudzītis.

Rokgrupa "Neon Saturdays" dibināta 2012. gadā. Tās pastāvēšanas laikā ir iznācis debijas albums un vairāki singli. Koncerttūrēs vairākkārt apceļotas Baltijas valstis un Lielbritānija, kur 2015. gadā grupa, kā vieni no pirmajiem Latvijas pārstāvjiem, spēlēja prestižajā Eiropas jauno mūziķu festivālā "The Great Escape".

Savukārt 2016. gadā, Siguldas festivāla "Sunset Festival" ietvaros "Neon Saturdays" iesildīja festivāla galvenos māksliniekus – angļu rokgrupu "James", savukārt 2018. gada vasarā grupa iesildīja pasaulslaveno ASV dziedātāju LP (Laura Pergolizzi).

"Freaks In The Ocean" iespējams iegādāties mūzikas disku pārdošanas vietās kā arī "Spotify", "Apple Music" un citās lielākajās straumēšanas vietnēs.

Savukārt par godu albuma iznākšanai Latvijā ieplānoti divi vērienīgi prezentācijas koncerti Valmierā, Valmieras koncertzālē (16. novembris) un Rīgā, RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O 6 zālē (23. novembrī).

Biļetes iegādājamas visās "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā.