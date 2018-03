Ar lūpu krāsu uz spoguļa uzrakstīts novērojums "You Look Like a Lost Soul". Ar šādu vizuālo tāda pat nosaukuma albuma reklamēšanas triku uzmanību socmedijos gluži nesen piesaistīja grupa "Polifauna". Sešu cilvēku apvienība, kas spēlē ausij ļoti tīkamu dream/space pop/rock stila mūziku. Turklāt dara to angļu mēlē, kā rezultātā nezinot i nepateiksi, ka "Polifauna" ir vietējā grupa.

Uzreiz jāsaka, cik pārliecinošs ir rudenī solītais, gandrīz jau pavasarī sagaidītais albums, tik vēl pārliecinošāka ir grupas dzīvā uzstāšanās, par ko bija iespējams pārliecināties arī 13. martā notikušajā "You Look Like a Lost Soul" prezentācijas koncertā klubā "One One". Vainot šajā apstāklī noteikti var ne tikai iesaistīto ļaužu muzikālo talantu, bet arī pieredzi. "Polifaunas" frontmens Andris Strazds jau iepriekš veiksmīgi dziedājis un spēlējis ģitāru apvienībās "Ann & Andreas" un "Ink", un arī tagadējā grupa pastāv jau vairākus gadus. Dziesmas viņam top kopā ar šarmanto vokālisti un taustiņinstrumentālisti Elzu Kaktiņu. Spēcīgs radošais papildinājums "Polifaunai" bija arīdzan vokālista un ģitārista Miķeļa Putniņa pievienošanās. Viņš zināms gan kā grupas "Ezeri" līderis, gan kā "Northern C" un "Black Apple Market" mūziķis, kura ideju klāsts šķiet diezgan neierobežots.

Vēl grupā muzicē basists Kārlis Krauklis, kurš kā ģitārists bijis arī "Pyro Trees" sastāvā, bundzinieks Matīss Tazāns, kurš ir arī "The Big Bluff" dalībnieks (albumā gan bungas iespēlējis vēl Matīss Repsis), un vēl viens ģitārists Niks Brensons, kurš arī spēlējis "Black Apple Market" un "Polifaunas" kolektīvam pievienojies jau pēc plates izdošanas. Attiecīgi "Polifaunu" gandrīz vai var dēvēt par debijas albumu izdevušu vietējo indie supergrupu.

Jaunās plates kvalitātes zīmi palīdzējis spodrināt arī Matīss Runtulis, kurš plašāk zināms kā baudāmas elektroniskās mūzikas producents Mr. Myster. Un tad jau, protams, nevar nepieminēt pašmāju indie mūzikas pelēko kardinālu Gati Zaķi, kurš krietni līdzējis arī "You Look Like a Lost Soul" skaņu pasaules harmonizēšanā, veicot gala miksu un līdzproducējot. Ieraksts tapis grupas mēģinājumu telpā kādā palielā Blaumaņa ielas dzīvoklī Rīgā, taču gala māsters veikts Sāras Redžisteras studijā Ņujorkā. Šī lēdija savā CV jau ierakstījusi sadarbošanos ar "Depeche Mode", "Protomartyr", "The Shins", "Cold War Kids" un vēl daudziem citiem lieliskiem māksliniekiem.

Viss šis uzskaitījums nepieciešams, lai labāk izprastu šogad tikai pirmās Latvijas mākslinieku vinila plates (vai tiešām pie mums valda tāds vinila bums, kā tiek uzskatīts?) lielisko skanējumu. "You Look Like a Lost Soul" ir pārdomāts, kopā saturēts un kodolīgs astoņu dziesmu albums, kas paspēj paviesoties gan izteikta dream pop plašumos, gan krietni jestrākā speisrokā, kas pat mudina mesties dejā. Galvenais grupas dziesmu autors Andris Strazds masu komunikācijā arī nenoliedz spēcīgu ietekmēšanos no attiecīgiem dižgariem, kuru vidū ir "The Cure", "The Smiths", "Cocteau Twins", "Mazzy Star" un "My Bloody Valentine".

Lai kā allaž gribas iestāties par latviešu valodas izmantošanu pašmāju mūziķu ierakstos, šoreiz jāatzīst, ka "Polifaunas" radītajai skaņu pasaulei angļu mēle piestāv labāk. Šāda veida mūziku ir jau ierasts dzirdēt angliski un, pateicoties kvalitātei, "Polifaunas" debijas plati automātiski var uztvert kā vēl vienu jaunu albumu jau zināmo paraugu klāstā. Ar šo gan nekādi negribas pasludināt oriģinalitātes trūkumu. "You Look Like a Lost Soul" dziesmas uzrunā un rada vēlēšanos klausīties šo plati vēl un vēlreiz. Un vislabāk to tiešām darīt vinila formātā, jo arī tas "Polifaunai" sasodīti labi piestāv. It īpaši, ja pašu smalki noformēts sudrabspīdīgos vākos ar jau zināmo sarkano uzrakstu virsū. Plate, starp citu, arī tīri fiziski tapusi tepat Rīgā, jaunajā vinila spiestuvē "Semikols Record Pressing" Zasulaukā.

Taču pēc plates materiāla pastudēšanas un pabaudīšanas mājas apstākļos noteikti ir vērts aizdoties uz kādu no "Polifaunas" koncertiem – viņi koncertā izklausās ļoti labi un aizraujoši. It īpaši brīžos, kad paši acīmredzami ieslīgst savu melanholiskāko dziesmu muzikālā izbaudīšanā.

"I tried to leave but I fell off the track, spending last days of summer on my back," dziesmā "Last Days of Summer" dzied Andris Strazds, liekot ātrāk sailgoties pēc puslīdz siltiem vasaras vakariem, ko pavadīt laiski. "You Look Like a Lost Soul" tādiem brīžiem ir iespējams labākais skaņu celiņš, par ko noteikti būs iespēja pārliecināties jau pēc dažiem mēnešiem, jo nav šaubu, ka "Polifauna" šovasar nospēlēs ne vienu vien lielisku koncertu.