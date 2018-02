Šīs vasaras "Positivus" festivāla lielās skatuves mākslinieku sarakstam pievienojas Eseksas grupa, 90. gadu deju mūzikas nemirstīgā leģenda "The Prodigy", kas Salacgrīvā uzstāsies 21. jūlija vakarā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

Tāpat festivāla mūziķu sarakstu papildina Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres un "The Barr Brothers", pievienojoties jau izziņotajai mūzikas leģendai Nikam Keivam un "The Bad Seeds".

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šovasar notiks no 20. līdz 22. jūlijam, jau divpadsmito reizi Salacgrīvas Zvejnieku parkā pulcējot lieliskas mūzikas un labas izklaides cienītājus.

Ekstravagantā britu tehno-elektroniķu apvienība "The Prodigy" pilnas koncertzāles un klubus pulcē jau kopš deviņdesmito gadu beigām. Jaunākais studijas albums "The Day Is My Enemy" dienasgaismu ieraudzīja 2015. gadā, taču koncertos joprojām skan arī lielākie hiti, kas izturējuši laika pārbaudi dekāžu garumā – "Voodoo People", "Firestarter", kā arī citi reiva zelta laikmeta nozīmīgākie skaņdarbi.

Zviedru popdziedātāja Tove Lo rada tumšu noskaņu piepildītu mūziku, kas pamudinājis mūzikas kritiķus nodēvēt viņu par skumjāko meiteni Zviedrijā, taču vienlaikus mūziķes meistarīgā kompozīcijas māksla atnesusi gana prestižus apbalvojumus, tostarp par Elijas Goldingas izpildīto dziesmu "Love Me Like You Do", kurai Tove Lo ir viena no līdzautorēm. Iekļaujot popmūzikā elektronikas, dance un grunge elementus, Tove Lo rada laikmetīgu un svaigu mūziku ar pamanāmu ritmu un dinamiku.

Gērnsijā dzimušais elektronikas brīnumbērns Mura Masa savos ierakstos spēj notvert mūsdienu pasaules elpu, padarot kosmopolītismu par klātesošu un neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, vienlaikus radot jaunu skaņu telpu ar ikdienas un pat sadzīves skaņām un dažādu kultūru nospiedumiem.

Amerikāņu mūziķis Lauv, viena no pieprasītākajām jaunajām mūzikas zvaigznēm, piedāvā romantisku, viegla ideālisma caurvītu, melanholisku skanējumu, kas rada emocionālu klātesamības sajūtu un ļauj izbaudīt patiesa pozitīvisma caurvītus brīžus.

Amerikāniete Torres savā mūzikā piedāvā elektropopa bītus, gotiski industriālas noskaņas, netveramu krautroka klātbūtni un deviņdesmito gadu tumšo dūmaku, kurā starp visdažādākajiem instrumentiem galvenā loma ir atvēlēta dziedātājas kaislīgajai un uzmanību pieprasošajai balsij.

Kanādiešu brāļu izveidotā apvienība "The Barr Brothers" priecē un uzlādē ar roķīgu, psihedēliskā manierē apdarinātu postfolku, kam papildu šķautnes piešķir visdažādākie autentiskie instrumenti teju no visas pasaules.

Biļetes uz Positivus festivālu var iegādāties www.positivusfestival.com un "Biļešu servisa" tīklā. Vienas dienas biļetes maksās 50 eiro, divu dienu 69 eiro un trīs dienu 79 eiro biļetes, kā arī trīs dienu biļetes ar telts vietu 87 eiro un VIP biļetes 250 eiro. Tikai festivāla mājaslapā www.positivusfestival.com jauniešiem vecumā no 11 līdz 16 gadiem iespējams iegādāties jauniešu biļetes ar atlaidi. Tuvojoties festivālam, biļetes kļūs dārgākas.

"Positivus" festivāla 2018. biļešu cenas no 5. marta: trīs dienu biļete bez telts vietas – 85 eiro, trīs dienu biļete ar telts vietu – 93 eiro, divu dienu biļete – 69 eiro, vienas dienas biļete – 50 eiro. Biļete ieejai Telšu pilsētiņā – 10 eiro, VIP biļete – 250 eiro.