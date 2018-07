Sestdien, 21. jūlijā, uz "Positivus" festivāla galvenās skatuves uzstāsies "The Prodigy", "Mura Masa", "The Barr Brothers", projekts "Imka. Shipsea. Nepāriet.", savukārt uz otrās skatuves kāps Mesa, Youngr, Jeremy Loops un daudzi citi.

Uz festivāla galvenās "Main stage " skatuves šodien uzstāsies "Mura Masa", "The Barr Brothers", projekts "ImKa. Shipsea. Nepāriet." un otrās dienas galvenie mākslinieki "The Prodigy". Uz "Other stage" varēs redzēt ansi, "The Mary Jane", "Singapūras satīnu", "Jeremy Loops", "Youngr", Mesa, "Bondax", "Breach" un Makree. Uz "Piena svētku" skatuves uzstāsies "Kautkaili", "Mick Moon.", "Apofeoz Orkestra", "Mazais Princis", "Polifauna", "Laika suns", Regīna, dj trio Kosmetique, Mariash, Malork. Uz "Dabas skatuves" kāps "Artišok" improvizācijas teātris, norisināsies "Jersika Records", par muzikālo sniegumu gādās "Rihards Lībiets Orchestra", Arturs Skutelis, "Mionia", "Martas asinis", Evija Vēbere, Spāre, "Duo Jaques" un "Pachamama Beats". LG Electronics kino teltī varēs skatīt "2Annas" festivāla īsfilmas, kannu klasiku "Elpojiet dziļi" jeb "Četrus baltus kreklus", "Paradīze 89", Renāra Zeltiņa "Cepienu", "Brīnišķīgie Lūzeri", "Komūna", "Zviedru īsfilmas", "Atriebību".

Festivāla apmeklētāju labsajūtai organizatori parūpējušies par dažādību ēdinātāju un dizaineru tirdziņā. Brīvajā laikā apmeklētāji ir aicināti iegriezties "One Wolf", "Be-With", "Hebe" stendos, kas ir tikai daži no trīsdesmit māksliniekiem, kas piedāvās festivālu modes aktualitātes tepat festivālā. Savukārt, vairāk kā divdesmit ēdinātāji iepriecinās jebkuru gardēdi ēdināšanas zonā - sākot no vegāniskām opcijām, beidzot ar Mārtiņa Rītiņa "Slow Food Riga". Pirmo reizi festivālā norisināsies Jersikas Rekords vinila tirdziņš, kur ar platēm tirgosies un tās atskaņos vinila entuziasti. Bet mazie festivāla apmeklētāji varēs baudīt savu mini festivāla programmu Bērnu Saliņā.

Visas trīs dienas frekvencē 94,1 FM no festivālā izveidotās radio studijas ik dienu no pulksten 10.00 līdz 22.00 raidīs SWH pop-up radio, ko varēs noķert arī 2-3 km rādiusā ap festivāla teritoriju.

Papildu informācija par festivāla biļešu veidiem un to noteikumiem atrodama mājaslapā www.positivusfestival.com.

Visu festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus var aplūkot un lejupielādēt festivāla mājas lapā sadaļā "Programma", kā arī mobilajā lietotnē "Positivus'18", kas bez maksas pieejama "App Store" un "Google Play"" veikalos.