2019. gada vasarā, 12. jūlijā, Rīgā, Lucavsalā notiks popmūzikas zvaigznes Eda Šīrana (Ed Sheeran) vienīgais koncerts Baltijas valstīs, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "L Tips Agency".

Latvijā mūziķis uzstāsies 2019. gada Eiropas turnejas "Divide" ietvaros.

Biļešu tirdzniecība uz koncertu sāksies 27. septembrī pulksten 12.00. Pirmo biļešu cena – 59 eiro. Biļetes būs pieejama tikai tiešsaistē – www.bilesuserviss.lv.

Pirmo reizi Latvijā biļetes būs personificētas (ar pircēja vārdu), un viena persona varēs nopirkt tikai četras biļetes. Minētie noteikumi tiek ieviesti, lai novērstu biļešu nokļūšanu otrreizējā tirgū, tālākpārdošanu un dažāda veida krāpšanos. Sīkāk ar noteikumiem var iepazīties www.edsheeranriga.com.

Britu dziesminieks Eds Šīrans ir ne tikai viens no veiksmīgākajiem mūsdienu dziesmu autoriem, bet arī pieprasīts un populārs dziedātājs. Kā uzsver koncerta rīkotāji, bez pārspīlējuma var apgalvot, ka patlaban Šīrans ir mākslinieks numur viens pasaules mūzikas industrijā.

Viņa 2017.gada martā iznākušais trešais studijas albums "÷ (Divide)" kļuvis par aizvadītā gada vispārdotāko ierakstu pasaulē. Līdz šodienai pārdots vairāk nekā 15,5 miljoni albuma kopiju (multiplatīna statuss 36 valstīs), un tas joprojām dominē daudzu valstu mūzikas topos.

Arī albuma ievērojamākie hiti – "Shape of You" (multiplatīns 32 valstīs un visu laiku visvairāk "Spotify" atskaņotā kompozīcija), "Castle on the Hill", "Galway Girl", "Perfect" un "Happier" – turpina savu popularitātes panākumu gājienu pie klausītājiem.

Eda Šīrana debijas albums "+ (Plus)" klajā nāca 2011. gadā un tika pārdots vairāk nekā 10 miljonu tirāžā. Tajā iekļautais singls "The A Team" kļuva par Lielbritānijas vispārdotāko tā gada megahitu.

2014. gadā mūziķis izdeva nākamo klausītāju un kritiķu atzīto albumu "x (Multiply)", kura tirāža tagad jau pārsniedz 16 miljonu kopiju un tas ieguvis 90 platīna sertifikātus. Albums sasniedza topu pirmo vietu abpus Atlantijas okeānam, bet singls "Think Out Loud" kļuva par globālu superhitu.

Likumsakarīgs ir Šīrana koncertu apmeklētības fenomens – "÷ (Divide)" turneja pārspēj vienu rekordu pēc otra un daudzviet izziņotos datumus nākas papildināt ar jauniem. Īrijā 300 tūkstoši biļešu uz septiņiem koncertiem tika pārdotas stundas laikā. Līdzīgi notika Varšavā, kur divi stadiona koncerti tika izpārdoti dažu stundu laikā, turklāt vairāk nekā gadu iepriekš. Austrālijā un Jaunzēlandē vairāk nekā miljons skatītāju apmeklēja Eda Šīrana uzstāšanās, kas ir jauns šā reģiona rekords.

Karjeras laikā Eds Šīrans saņēmis virkni prestižu mūzikas balvu, piemēram, četras "Grammy", četras "Ivor Novello", piecas BRIT, sešas "Billboard" u.c. godalgas.

Par sasniegumiem mūzikā un labdarību pagājušā gada nogalē Šīrans apbalvots ar Britu Impērijas ordeni.

Iepriekš Eds Šīrans Latvijā uzstājies 2015. gadā, "Arēnā Rīga".