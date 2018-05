"Bergkrancas mūzika atbruņo, piepildot katru klausītāju ar apbrīnu, kamēr viņas balss ceļo kaut kur starp reālo dzīvi un fantāziju," tā dziedātāju raksturo koncerta rīkotāji.

Rīgā zviedru dziedātāja uzstāsies kopā ar savu kvintetu, kurā muzicē arī viņas mamma, pianiste Anna-Lina Laurina (Anna-Lean Laurin), viņas tēvs, trompetists Andress Bergkrancs (Anders Bergcrantz), sitaminstrumentālists Johans Kolsuts (Johan Kolsu), kā arī Īrisas līgavainis, dāņu kontrabasists Anders Fjedsteds (Ander Fjedsted).

Īrisa Bergkranca jau kopš bērnības muzicējusi kopā ar vecākiem. Vokālistes karjeru viņa sāka vienā no mātes koriem, kad viņai bija vien četri gadi. Kopš tā laika dziedātāja piedalījusies vairākos desmitos ierakstu. Viņas debijas albums ieguva 2016. gada labākā Vokālā albuma titulu "The 38th Annual Jazz Station Awards / The Best Jazz of 2016". Īrisas māte Anna-Lina ir Zviedrijā atzīta pianiste un komponiste. Savukārt viņas tēvs tiek uzskatīts par vienu no šobrīd labākajiem trompetistiem visā pasaulē! Viņš savas karjeras laikā uzstājies lielākajās koncertzālēs, džeza klubos un festivālos, saspēlējoties ar daudziem lieliskiem mūziķiem, piemēram, amerikāņu saksofonistiem Deivu Lībmanu un Billiju Harperu, kā arī saņēmis Zviedrijas džeza augstāko apbalvojumu "The Golden Record". Zviedru džeza klausītāji iecienījuši arī viņa kopdarbus ar Karalisko Stokholmas simfonisko orķestri un "NorrlandsOperan" simfonisko orķestri. Bergkranca spēles stils tiek raksturots kā fiziski spēcīgs un emocionāli plašs, kas ļauj viņu salīdzināt ar tādām trompetes spēles zvaigznēm kā Mailzu Deivisu, Lī Morganu un Frediju Hubardu.

Ģimeniskā apvienība kopā ar meitu Īrisu jau uzstājies Zviedrijā, Vācijā, Dānijā un daudzās citās valstīs un festivālos, ieskaitot Starptautisko Džeza festivālu Ročesterā, ASV. Kvintets apvieno talantīgus un krāsainus mūziķus, katrā izceļot labāko, ko vien džeza mākslinieki var piedāvāt.

"Mans un Īrisas kopējais stāsts sākās Kopenhāgenas Džeza festivālā, kurā mēs iepazināmies," saka latviešu saksofonists Deniss Paškevičs. "Es biju pārsteigts par viņas iekšējo enerģiju un drosmi. Lai gan, ko tur runāt par visām šīm īpašībām, jo viņa taču ir leģendārā Andersa Bergkranca meita. Līdz ar to, prezentējam īpašu zviedru mūziķu koncertu Rīgā."

Koncerta sākums pulksten 19.30. Biļetes pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

Pasākumu organizē biedrība "Riga Room", kas dibināta ar mērķi veicināt džeza mūzikas attīstību Latvijā un kuras mākslinieciskais vadītājs ir viens no vadošajiem latviešu džeza mūziķiem – saksofonists, flautists, komponists, producents un pedagogs Deniss Paškevičs.